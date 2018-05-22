Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

AK Parti Milletvekili Adayı Sofuoğlu: Hakkımızda Hayırlısı Olur İnşallah

Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla jübile yapma kararı aldığını açıklamıştı.

banner396

AK Parti Milletvekili Adayı Sofuoğlu: Hakkımızda Hayırlısı Olur İnşallah

Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla jübile yapma kararı aldığını açıklamıştı.

22 Mayıs 2018 Salı 11:25
AK Parti Milletvekili Adayı Sofuoğlu: Hakkımızda Hayırlısı Olur İnşallah

Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla jübile yapma kararı aldığını açıklamıştı.

YSK'ya teslim edilen milletvekili aday listesinde yer alan Kenan Sofuoğlu, aday tanıtım toplantısında konuştu. Sakarya Milletvekili Adayı Sofuoğlu, "Ben öncelikle şunu söylemek isterim; her şey benim için çok hızlı gelişiyor ve dün öğlende başlayan bu hızlı hareketlenme bugünde devam ediyor. Bugün AK Parti Sakarya Teşkilatı ile beraber bir basın toplantısı yapıldı. Teşkilatlarımızdan, büyüklerimizden öğreneceğim şeyler var, her şey çok hızlı gelişti. Dün Cumhurbaşkanımızla yaptığımız telefon görüşmesinden sonra benim bir adaylık başvurum yoktu, ilk önce onu yetiştirdim.

Birkaç saat sonra ismimi listelerde görmem ve bugün ki erkenden koşturmacaların başlaması tabi hızlı gelişiyor benim için. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, AK Parti teşkilatlarına teşekkür ediyorum bana böyle bir görev yüklendiği için de kendimi sorumlu hissediyorum. Çünkü bugüne kadar yapmış olduğum her şeyde hep elimden gelenden daha fazlasını yapmaya çalışmışımdır. Tabi bu yüklenen görevde de elimden geleni yapacağım inşallah. Allah'ın izniyle de başta memleketim Sakarya olmak üzere, ülkemize faydalı işler yapmak için hep uğraşacağız. Dünya'nın her bir yerini gezdim 24 yıl boyunca çok yerler gördüm ve bu kazandığım tecrübeleri burada ki teşkilatlarda ki büyüklerimizin desteğiyle inşallah memleketimize, ülkemize faydalı olmak için kullanacağım. Henüz yolun başındayım, öğrenecek birçok şey var. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Ak PartiKenan SofuoğluKenan Sofuoğlu Ak Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Sanatçı Gökhan Kırdar Yoğun Bakımda
Ünlü Sanatçı Gökhan Kırdar Yoğun Bakımda
Survivor Gönüllüler Takımında Kim Elendi (Nagihan mı Yağmur mu Birsen mi Damla mı Elendi?)
Survivor Gönüllüler Takımında Kim Elendi (Nagihan mı Yağmur mu Birsen mi Damla mı Elendi?)
Canlı Yayında Skandal: Milletvekili Adayları Listesi Verilirken..
Canlı Yayında Skandal: Milletvekili Adayları Listesi Verilirken..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim