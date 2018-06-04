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AK Parti'li Bülent Turan: Seçim İkinci Tura Kalmayacak

AK Parti Grupbaşkanvekili Bülent Turan, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu oldu.

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AK Parti'li Bülent Turan: Seçim İkinci Tura Kalmayacak

AK Parti Grupbaşkanvekili Bülent Turan, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu oldu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 19:13
AK Parti'li Bülent Turan: Seçim İkinci Tura Kalmayacak

AK Parti Grupbaşkanvekili Bülent Turan, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın konuğu oldu. Burada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, seçimin ikinci tura kalmayacağını ilk turda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başarıyla ayrılacağını söyledi.

Bülent Turan, "Asla ikinci tura kalmayacak. Halkımız neyin ne olduğunu görmüş. İkinci tur ihtimalinin olacağını düşünmüyorum. Konu ilk turda kapanacaktır. Bu millet aldığı hakkı geri vermez. Yüzde 52'ye yakın oy ile bu konuyu kapattık. Daha hızlı karar alınacak bir sistemden bahsediyoruz. Bunun başa döndürülmesi dünyanın siyaset felsefesine aykırı olduğunu düşünüyorum.

Bunu yapmanın imkan dahilinde olmadığı kanaatindeyim. Kanaatim odur ki, İnce kazanması durumunda bunu asla konuşmayacaktır. Bu kadar samimi olsalar önce 6 ay, sonra 2 yıl içinde demezlerdi. Akşener başkanlık şansı olmadığını görünce, Kılıçdaroğlu ile nasıl bir yol çizeriz onu düşünüyor. Yeni dönemde Meclis çoğunluğu ile ne yapabilirizi tartışıyorsanız, bu yenilgiyi kabul etmektir. Bitmiş Meclis kavgası yapıyorlardı, şimdi nasıl Meclis'te güçlü oluruzu tartışıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ak PartiAk Parti Bülent Turan
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