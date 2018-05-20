AK Parti Kurucularından Abdüllatif Şener Hangi Partiden Aday Olacağını Açıkladı

AK Parti kurucularından eski ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, 27. Dönem milletvekili seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Abdüllatif Şener, "Muhtemelen bu seçimlerde milletvekili adayı olacağım. Ama şu anda partiler aday listelerini ilan etmedikleri için herhangi bir sürpriz ile karşılaşmak da mümkündür. Onun için başka bir açıklama yapmak doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

Parti adı konusunda kendisine yöneltilen soruya 'Cumhuriyet Halk Partisi' yanıtını veren Abdüllatif Şener'in aday olup olmayacağı yarın YSK'ya teslim edilecek listeyle kesinlik kazanacak.

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