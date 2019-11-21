AK Parti'den Yeni Kanun Teklifi: Ülkesine Dönen Suriyelilere Nakit Para Desteği

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme dönemini hızlandırmak için AK Parti tarafından düğmeye basıldı. Bu konu hakkında AK Parti tarafından yeni bir kanun teklifi hazırlandı.

TEKLİFİN DETAYLARI

Bu teklife göre kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye'ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişi yasaklanacak.

Bu teklif kapsamında Türkiye'ye yasal giriş veya çıkışla ilgili hükümleri ihlal edenlerin yanı sıra, bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler de sınır dışı edileceği gibi hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan Türkiye'den ayırlamaları için tanınan sürede ülkeden çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilikler tarafından idari gözetim kararı alınacak ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilecek.

NAKDİ DESTEK VERİLECEK

Türkiye gazetesinin aktardıklarına göre ülkesine gönüllü olarak geri dönmek isteyen düzensiz göçmenlere ayni veya nakdi destek sağlanacak. Mülteciler şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren kimlik belgesi verielcek ve bu belge ikamet izni yerine geçecek.