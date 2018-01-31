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AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk İstifa Etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın il Başkanı Ahmet Ertürk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk İstifa Etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın il Başkanı Ahmet Ertürk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 21:16
AK Parti Aydın İl Başkanı Ahmet Ertürk İstifa Etti
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AK Parti Aydın İl Başkanı İstifa Etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın il Başkanı Ahmet Ertürk, Facebook hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Görevine 10 Kasım günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan, 22 ve 23. dönem Aydın Milletvekili olarak da görev yapan Ertürk, facebook'taki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda AK Parti il Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti ilçe başkanlıklarının kongre süresinin tamamlanmasını beklemeden istifa ettiğini duyuran Eski Aydın Milletvekili Ertürk, söz konusu istifa sebebini sağlık sorunları olarak gösterdi. Ertürk, "Sağlık sebeplerim nedeniyle görevlendirilmiş olduğum il başkanlığından ayrılıyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

AHMET ERTÜRK KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Çiftçilik, Serbest Avukatlık, İl Genel Meclis Üyeliği, ÖR – KOOP Nazilli ve Çevresi Örnek Hayvancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Tariş İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış kooperatifleri Birlikleri Pamuk Birliği Murakıp Üyeliği, Aydın Tarımsal Amaçlı Kalkınma Kooperatifleri Üst Birliği Başkanlığı, Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Üreticiler ve Üretici Örgütleri Temsilciliği, Pamukören Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, TBMM XXII. ve XXIII. Dönem Aydın Milletvekilliği, Türkiye - Singapur Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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