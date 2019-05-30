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AK Parti amblemi şeklinde havuz yaptı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde parka projesinde, AK Parti amblemi şeklindeki park ve havuz yapıldı. Amblem yüksek bir konumdan kuş bakışı bakıldığında farkediliyor.

AK Parti amblemi şeklinde havuz yaptı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde parka projesinde, AK Parti amblemi şeklindeki park ve havuz yapıldı. Amblem yüksek bir konumdan kuş bakışı bakıldığında farkediliyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:21
AK Parti amblemi şeklinde havuz yaptı

Sivas’ın Şarkışla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sulama göleti işlevini yitince göleti parka dönüştürmeye karar verdi.

AK Parti amblemi şeklinde hazırlanan projede üzerinde çalışıldı. Büyük bir kısmı tamamlanan parkta AK Parti amblemli havuz belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Parkın AK Parti amblemindeki şekli uydu görüntüleri ve parkın üzerinden, yüksek bir irtifadan kuşbakışı bakıldığında fark ediliyor.

HÜKÜMETE YAKIN MEDYA: 'UZAYDAN FARK EDİLİYOR

Öte yandan, Şarkışla Belediyesi'nin park çalışması hükümete yakın medyada 'uzaydan fark edilen park ve havuz' şeklinde servis edildi.

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ak parti amblemi şeklinde havuz yaptı
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