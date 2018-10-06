Aileler Dikkat : İnternetten Satın Aldılar Sonrası Facia

Ankara Şentepe’de 3 Ekim 2018 tarihinde yaşanan korkunç olayda, ikisi de 2000 doğum tarihli olan Mimar Sinan Meslek Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Karakoç ile Mehmet Âkif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Kerem İleri oyun oynamak için buluştular. Yanlarına internet üzerinden şipariş vererek satın aldıkları bir pompalı tüfek ile Müslüm Gürses Parkı’na giden çocukluk arkadaşı gençler, burada sanal ortamda oynadıkları savaş oyunlarını gerçek hayata uyarlayarak canlandırmak istedi.



Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, o sırada parkta bulunan bir kadına denk geldi ve kadın yaralandı.Kadının yaralanmasından korkan gençler olay yerinden hızla kaçtı. Kadının vurulması üzerine aralarında tartışma çıkan gençlerden Kerem İleri, pompalı tüfek ile Ömer Faruk Karakoç’u vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. İki genç de olay yerinde yaşamını yitirdi.

SATAN VE TESLİM EDENE İNCELEME

Hürriyet'te yer alan habere göre; Polisin ilk incelemesinde, Kerem İleri’nin internet üzerinden 2 pompalı tüfek sipariş ettiği, tüfeklerin 25 gün önce kargo ile teslim alındığı tespit edildi. Asayiş Müdürlüğü ekipleri, pompalı tüfek satan internet sitesi sahipleri ile pompalı tüfeği teslim eden kargo firması hakkında inceleme başlattı.





Olaya 2 lise öğrencisinin dışında üçüncü bir kişinin karışıp karışmadığı da araştırılırken her iki gencin de bilgisayarlarına el konuldu. Sosyal medya hesapları kullanmayan, fotoğraf çektirmeyi sevmeyen, arkadaş ortamına çok fazla girmeyen Karakoç ve İleri’nin, buluştuklarında genelde savaş oyunları oynadıkları belirlendi.

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