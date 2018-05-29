Aile Konuştu , Skandal Ortaya Çıktı! Çorum'daki Gizemli Kızın Ailesi Gazeteciler Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak!

Çorum'da geceleri Ulu mezarlığa giderek ağladığı ve gizemli kız olduğu iddiasıyla mezarlık görevlilerince yakalanan genç kızın ailesi medyaya ateş püskürdü.

Kızının yakalandığı gece bazı gazeteciler tarafından sabaha kadar alıkonulduğunu zorla İstanbul'a götürülmek istendiğini söyleyen aile, gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Talihsiz kızın abisi V.Ö., "İlk gün haberlerde çıkan şeyleri izledikten sonra sinirlerim tepeme geldi. Daha sonra baktım çocuğun yüzü açılmış deşifre olmuş. Deşifre olduktan sonra millet artık. Artık eğlence haline geldi. Artık kabak tadı vermeye başladı. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. O gazeteciler çocuğu neden orada alıkoyuyorlar. 'Alıp İstanbul'a götürelim' diyorlar. Canlı yayına çıkarmak için çocuğu bırakmıyorlar. Sonra polis gelince bu tarafta yayın yapalım diye niye alıkoyuyorsunuz. Böyle bir hak yok. Böyle özgürlük olamaz. Ben şuan yatağımdan kalktım geldim. Çocuk evde yok şuanda ne olacağı meçhul. Biraz sonrada gidip ifade vereceğim. Bu kişiler ailemin huzurunu kaçırdı. Şikayetçi olacağım.

Suç duyurusunda da bulunacağım. Bu işi iyice cıvıttılar. Haber yapıp üç kuruş menfaat için bir aile rezil edilecekse bu ülke de bizim devlet büyüklerimiz ne güne duruyor. Ben burada son konuşacağım şey reyting uğruna üç kuruş menfaat için bu şeyler yapılıyorsa yarın gelsinler benimle birlikte reyting yapsınlar. Bir garibanın sırtından bu kadar ne para kazanıyorlar bilmiyorum ama olmaması gereken şeyleri yaptılar. Buradan onları kınıyorum. Yarında gideceğim suç duyurusunda bulunacağım. Ne gerekiyorsa devlet büyüklerimizde yapsın. Sayın Cumhurbaşkanımız buradan sesleniyorum. Ailemi rahat bıraksınlar. Medya mensupları bula bula bu bir kadın ve iki kız çocuğunu mu buldular. Türkiye'nin bir sürü sorunu varken bunların uğraştığı şeye bak. Artık başka diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA