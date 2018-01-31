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Aile içi 'Gelin' Kavgası Kanlı Bitti! Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kars'ta kan donduran olay. Aile içinde çıkan 'Gelin' tartışması kanlı sona erdi. Genç adam evde eşini istemeyen ailesine tüfekle saldırdı, öz kardeşini öldürdü. 

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Aile içi 'Gelin' Kavgası Kanlı Bitti! Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kars'ta kan donduran olay. Aile içinde çıkan 'Gelin' tartışması kanlı sona erdi. Genç adam evde eşini istemeyen ailesine tüfekle saldırdı, öz kardeşini öldürdü. 

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:39
Aile içi 'Gelin' Kavgası Kanlı Bitti! Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Eşini Evde İstemiyorlar Diye Ailesiyle Tartıştı! Kız Kardeşini Öldürdü 

Kars'ta kan donduran olay. Aile içinde çıkan 'Gelin' tartışması kanlı sona erdi. Genç adam evde eşini istemeyen ailesine tüfekle saldırdı, öz kardeşini öldürdü. 

Kars'ın Selim ilçesinde 24 yaşındaki Metin Çelik, iddialara göre eşini evde istemeyen ailesiyle tartıştıktan sonra av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Kız kardeşi Funda Çelik hayatını kaybetti.  Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan Metin Çelik, iddialara göre karısını evde istemeyen ailesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

Bunun üzerine av tüfeğiyle rastgele ateş açmaya başlayan Metin Çelik, 18 yaşındaki kardeşini öldürdü. Metin Çelik, polis tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Son Güncelleme: 31.01.2018 18:46
Anahtar Kelimeler:
Kars AileKars 31 Ocak Aile Kavgası
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