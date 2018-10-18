Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yeni Logosu!

Daha önce yeniden yapılandırılan bakanlıklara yeni logolar tasarlanmaya başlandığı duyurulmuştu.

Bakanlık arasında ilk harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu ve yeni logosunu belirledi.

16 Bakanlığın logoları değişecek ve her bakanlığın logosunda Cumhurbaşkanlığı ambleminde yer alan 16 Türk Devleti'ni temsil eden 16 yıldız kullanılacak.

Logo Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde kullanılmaya başlandı.

Logoları hazırlık aşamasında olan bakanlıklar ise şöyle;

Adalet Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Gençlik ve Spor, Çalışma Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

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