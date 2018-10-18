Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yeni Logosu!

Daha önce yeniden yapılandırılan bakanlıklara yeni logolar tasarlanmaya başlandığı duyurulmuştu.
Bakanlık arasında ilk harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu ve yeni logosunu belirledi.
16 Bakanlığın logoları değişecek ve her bakanlığın logosunda Cumhurbaşkanlığı ambleminde yer alan 16 Türk Devleti'ni temsil eden 16 yıldız kullanılacak.
Logo Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde kullanılmaya başlandı.
Logoları hazırlık aşamasında olan bakanlıklar ise şöyle;
- Adalet Bakanlığı
- Dışişleri Bakanlığı
- İçişleri Bakanlığı
- Milli Savunma Bakanlığı
- Milli Eğitim Bakanlığı
- Sağlık Bakanlığı
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
- Tarım ve Orman Bakanlığı
- Kültür ve Turizm Bakanlığı
- Gençlik ve Spor, Çalışma Bakanlığı
- Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
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