Aile Bakanlığı'na 3 Bin ASDEP Personeli Alınacak, Adaylar Takvim Bekliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 3 bin asdep personeli alımı için adayların meraklı bekleyişi sürüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2018 yılında 3 bin ASDEP personeli alınacağını açıklamış, söz konusu alım için yakında ilana çıkılacağını söylemişti. Fakat alımla ilgili bir gelişme bulunmuyor.

Memurlar.net isimli internet sitesi de söz konusu alımı gündeme getirdi. Memurlar.net'de de yer alan haberde "2016 yılında bin 500, 2017 yılında da bin 500 olmak üzere toplam 3 bin ASDEP personeli alınmıştı. 2018 yılının 4. ayındayız, alınacak 3 bin ASDEP personeli ile ilgili bir takvim henüz açıklanmış değil. Adaylar, ASDEP alımları için takvimin açıklanmasını bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Umarız kısa süre sonra Bakanlık tarafından duyurular yapılır ve siz değerli ziyaretçilerimizle alımlara ilişkin bilgileri paylaşmaya başlarız. ASDEP alımlarıyla ilgili beklentilerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer adaylarla paylaşabilirsiniz.

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