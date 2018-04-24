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Aile Bakanlığı'na 3 Bin ASDEP Personeli Alınacak, Adaylar Takvim Bekliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 3 bin asdep personeli alımı için adayların meraklı bekleyişi devam ediyor.

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Aile Bakanlığı'na 3 Bin ASDEP Personeli Alınacak, Adaylar Takvim Bekliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 3 bin asdep personeli alımı için adayların meraklı bekleyişi devam ediyor.

24 Nisan 2018 Salı 12:15
Aile Bakanlığı'na 3 Bin ASDEP Personeli Alınacak, Adaylar Takvim Bekliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 3 bin asdep personeli alımı için adayların meraklı bekleyişi sürüyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2018 yılında 3 bin ASDEP personeli alınacağını açıklamış, söz konusu alım için yakında ilana çıkılacağını söylemişti. Fakat alımla ilgili bir gelişme bulunmuyor.

Memurlar.net isimli internet sitesi de söz konusu alımı gündeme getirdi. Memurlar.net'de de yer alan haberde "2016 yılında bin 500, 2017 yılında da bin 500 olmak üzere toplam 3 bin ASDEP personeli alınmıştı. 2018 yılının 4. ayındayız, alınacak 3 bin ASDEP personeli ile ilgili bir takvim henüz açıklanmış değil. Adaylar, ASDEP alımları için takvimin açıklanmasını bekliyor." ifadelerine yer verildi.

Umarız kısa süre sonra Bakanlık tarafından duyurular yapılır ve siz değerli ziyaretçilerimizle alımlara ilişkin bilgileri paylaşmaya başlarız.  ASDEP alımlarıyla ilgili beklentilerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer adaylarla paylaşabilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.04.2018 12:19
Anahtar Kelimeler:
AsdepAsdep Personeli
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mehmet nur ozbek 1 saat önce

mrblar %70raporum var engelli uzerınden işe ihtiyacım var yardımcı olurmusınuz

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Fatma 1 saat önce

On lisans çocuk gelişimi mezunuyum.tek umudum bu kurum kaldı.onlar da bizler için alim yapmazsa yine boşa cikacagim

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Gülhan 53 dakika önce

Her il farkli tarihlrde alimlar yapiyorlar o ilanlarida buradan gorebilecekmiyiz

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