Aile Bakanlığı 2018'de 1500 Kişi Alacak! (Şartlar Nasıl Olur? )

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 yılında ASDEP kapsamında 1500 personel istihdam edecek. Aile ve Sosyal Politalar Bakanlığı'nın 2018 yılında 1500 ASDEP personeli alacağını geçtiğimiz günlerde mecliste Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma Betül Sayan Kaya açıklamıştı.

Bakanlığın 2018 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Kaya, 2018 yılında geçtiğimiz yıl olduğu gibi 1500 kişilik bir alım gerçekleşeceğini şu sözleriyle açıklamıştı "2018 yılı içerisinde bin 500 Aile Sosyal Destek Programı personelinin daha istihdamını gerçekleştirecek ve ülke genelinde çok daha etkin hizmet dönemini başlatmış olacağız. Önümüzdeki dönemde, istihdam dostu sosyal yardım modellerine öncelik vereceğiz. Esasen bu konuda bazı somut adımlar da attık. Örneğin, devletten sosyal yardım alan hanelerde yaşayan çalışabilir durumdaki bireylerin istihdamı halinde bir yıl süreyle işveren sigorta primi Bakanlığımız tarafından üstlenilecektir. Bu düzenleme, 2018 yılı başı itibarıyla yürürlüğe girecek.Sosyal yardımlara ayrılan mali kaynak 2002 yılında 1,4 milyar lira iken, 2016 itibarıyla bu miktar 32 milyar liraya yükseldi. Bu tutarın, 2017 yılı sonunda yaklaşık 38.3 milyar lira olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz." diyen Kaya, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2018 yılı için tasarıda öngörülen bütçe tutarı 26 milyar 690 milyon liradır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yaklaşık 6,6 milyar liranın yine sosyal yardım harcamalarında kullanılması planlanmaktadır. Bakanlığımıza tahsis edilen kaynakların yaklaşık yüzde 96'sı sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde kullanılmaya yöneliktir." dedi.

ASDEP alımlarıyla ilgili tüm gelişmeler Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinin resmi sitelerinden takip ediliyor. 2018'den itibaren il müdürlüklerinin resmi sitelerinden ilanlar yayımlanacak, bizler de bu süreçte siz değerli ziyaretçilerimizi alımlarla ilgili bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılında 110 bin kamu personeli alımı müjdelemişti. Bu alımlarla ilgili detaylar da geldikçe sizlere aktaracağız.

KİMLER KATILABİLİR?

Bu alımlara Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, askerlikle ilişiği bulunmamak, adli sicil kaydı bulunmamak şartlarını bünyesinde barındıran herkes başvuru yapabilir.

Adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, adli sicil kaydı bulunmamak, ülkenin her yerinde görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak koşullarına uymaları da şart.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA