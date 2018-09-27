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AİHM, Abdullah Öcalan'ın başvurusunu reddetti

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bölücü hain terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın kötü muamele gördüğü üzerine yaptığı başvuruyu reddetti.

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AİHM, Abdullah Öcalan'ın başvurusunu reddetti

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bölücü hain terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın kötü muamele gördüğü üzerine yaptığı başvuruyu reddetti.

27 Eylül 2018 Perşembe 11:32
AİHM, Abdullah Öcalan'ın başvurusunu reddetti

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bölücü hain terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın kötü muamele gördüğü üzerine yaptığı başvuruyu reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın avukatları aracılığıyla kötü muamele ve işkence iddialarıyla yaptığı başvuruyu değerlendirerek karara bağladı.

AİHM'den yapılan açıklamada, avukatları tarafından 2010 yılında yapılan başvuruda, İmralı Cezaevi'nde 2008 yılındaki koğuş araması sırasında terör örgütü elebaşına gardiyanlar tarafından kötü muamele ve işkence uygulandığı iddialarının ele alındığı ve iddiaların temelsiz bulunarak başvurunun oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, kötü muamele iddialarıyla ilgili delil bulunmadığı, Öcalan'ın cezaevinde arama yapılan gün ve daha sonraki günlerde doktor kontrolünden geçirildiği, herhangi bir fiziki ve psikolojik soruna rastlanmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Öcalan'ın kendisinin de doktorlara bir şikayette
bulunmadığı, iddialara dair bir hukuki girişimin de söz konusu olmadığı bildirildi.

Avukatlarının yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS), yaşama hakkını, işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasını, adil yargılanma hakkını, etkili başvuru hakkını ve ayrımcılığın yasaklanmasını düzenleyen 2, 3, 6, 13 ve14. maddelerinin Türkiye tarafından ihlal edildiği öne sürülmüştü.

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Son Güncelleme: 27.09.2018 11:35
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