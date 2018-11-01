Ahmet Kural, Ünlü Şarkıcı Sıla'yı Dövdü!

Ünlü pop şarkıcısı Sıla, sevgili olarak ilişki yaşadığı Ahmet Kural tarafından dövüldüğünü iddia ederek, elindeki fotoğraflar ve darp raporları ile savcılığa şikayette bulundu. Sıla, darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğünü ifadesinde anlattı. Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gelen Sıla, Ahmet Kural’a karşı üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Sıla ifadesinde " Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vurdu." ifadelerini kullandı.

Sıla, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasından sonraadliye çıkışında gazetecilerin ve muhabirlerin sorularını cevapladı. Çok fazla konuşmak istemediğini belirterek "Ahmet Kural’dan şikayetçiyim" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir ise aile mahkemesine başvurduklarını belirterek Ahmet Kural’a karşı başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı aldırdıklarını belirtti. Epözdemir, "6284 sayılı kanun (Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun) 5. Maddesi uyarınca şiddet, fiziki şiddet nedeniyle hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da bugün Sıla Hanımın ifadesine başvurdu müşteki sıfatıyla. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturmamız oldu. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık, hukuk devletinin gereği olarak. Artık bundan sonra top yargıda, yargı bir karar verecek" açıklamalarını yaptı.

"ÜÇ AY KORUMA KARARI VERİLDİ"

Muhabirlerin "Ne kadar uzaklaştırma kararı verildi?" sorusuna Avukat Epözdemir, "Üç ay koruma verdi. Evden uzaklaştırmadan tutun da işyerine uzaklaştırmaya kadar, kitle iletişim araçlarından rahatsız etmemeye kadar geniş sıkalada bir çok konuda verdi" şeklinde cevap verdi.

"Koruma kararı ne zaman çıktı?" sorusunu ise avukat Epözdemir, "Koruma kararı dün itibariyle çıktı henüz bir aşma yok. Aşma olursa hukuki müeyyidesi var biliyorsunuz. Disiplin hapsi var aşılmayacağını umut ediyoruz" diyerek cevapladı. Sıla, daha sonra avukatıyla adliyeden ayrıldı.

"KAFAMA KÜL TABLASIYLA VURDU"

Haber Global’dan Selahattin Günday'ın haberine göre olay 29 Ekim 2018 tarihinde Ahmet Kural’ın evinde saat 04:00 sularında gerçekleşiyor. Ahmet Kural alkollü olduğu belirtiliyor. Sıla’nın kendi ifadelerinde " Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada, Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım. Yaklaşık 45 dakika sürüyor bu saldırı" diyor.



DARP RAPORU ALDI

İfadesinde evden çıkmaya çalışırken Ahmet Kural’ın tekrar kendisini yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu belirten Sıla, bu sırada üstüm başım parçalandı, zar zor kapıyı açıp kaçtım. Panik içinde şoförüme ulaştım ve şoförüm tarafından kurtarıldım. Şoförümle olaydan hemen sonra eve gittik, evimdeki hizmetli beni görünce şoka girdi. Onları da tanık gösteriyorum. Karakola gidip darp raporu aldım saldırıya ilişkin. Vücudumdaki morluklar tespit edildi. Daha sonra da savcılığa başvuruldu.

Kaynaklar; Hürriyet - Haber Global

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