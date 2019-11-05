Ahmet Hakan Hürriyet'in başına geçti!

Hürriyet Gazetesi’nde görülmemiş tasfiyede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gazeteciler evlere gönderilen tebligatla işlerine son verilirken Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar geçen günlerde istifasını elden sunmuştu.

Ancak bu dilekçeye bir yanıt gelmemesi üzerine Munyar'ın, istifasını bu kez noter kanalıyla gönderdiği öğrenilmişti.

AHMET HAKAN GAZETEYLE EL SIKIŞTI

Munyar’ın istifasının ardından Hürriyet’in genel yayın yönetmenliği koltuğu için, gazetenin yazarı Ahmet Hakan’ın adı öne çıktı.

Bir süredir Hürriyet’in başına geçirileceği iddia edilen Hakan, bu iddialara ilk olarak yakın çevresine “adım geçiyor ama, beni henüz kimse aramadı” demişti.

Odatv’nin edindiği bilgilere gazeteci Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinin başına geçmesi için yapılan teklifi kabul etti ve el sıkışıldı.

Ahmet Hakan’ın kısa süre içerisinde gazetenin genel yayın yönetmeni olarak göreve başlayacağı öğrenildi. Resmi açıklamanın bir hafta içinde yapılması bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR

Odatv