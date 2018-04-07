Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ahmet Hakan Damadına Aşık Olan Kayınpeder Olayına Farklı Bakış Açısı Getirdi

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında damadına aşık olan kayınpeder olayına farklı bir bakış açısı getirdi.

banner396

Ahmet Hakan Damadına Aşık Olan Kayınpeder Olayına Farklı Bakış Açısı Getirdi

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında damadına aşık olan kayınpeder olayına farklı bir bakış açısı getirdi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 09:32
Ahmet Hakan Damadına Aşık Olan Kayınpeder Olayına Farklı Bakış Açısı Getirdi

Önceki gün ortaya çıkan skandal haberde bir kişinin damadına aşık olduğu belirtildi.

Damadına aşık olan ve ona sürekli olarak aşk mesajlarıu atan kayınpeder, bir anda Türkiye'de gündem konusu oldu. Bu konuyu ise Ahmet Hakan bugün köşesinde farklı bir bakış açı ile değerlendirdi. 

Ahmet Hakan, kaleme aldığı yazısında İhsan Şenocak'ı hedef alarak bu olayla atıfta bulundu ve şu ifadelere yer verdi:

KAYINPEDERİN teki, damadına âşık olmuş.

Ama öyle böyle bir aşk değil.

Kayınpeder, aşk mesajları yağdırmış damadına.

Deliler gibi.

“Seni sevdim be tosunum. Sevdim...” demiş mesajlarında.

“İnsan hayatta bir kere sever. İkincisi olmaz” da demiş.

“Sevdim seni ben deliler gibi, hâlâ da seviyorum tosunum” da demiş.

*

Sabah sabah maruz kaldığım bu haber üzerine...

Aklıma şu geldi:

*

Acaba “Genç kaynana şehvet uyandırır” diye fetva veren İhsan adlı meşhur kaynana fetvacısı...

Bu haberin ardından...

“Genç kayınpeder şehvet uyandırır. Damatların genç kayınpederleriyle halvetleri caiz değildir” falan diye...
Bir fetva verir mi?

İHSAN ŞENOCAK: GENÇ KAYINVALİDE ŞEHVET UYANDIRIR

Bir videosunda İhsan Şenocak çok konuşulacak sözlere imza atmıştı. "Kayın Validenin Elini Öpmek Caiz Mi?" sorusuna yanıt veren Şenocak, genç kayınvalidenin elinin öpülmesinin erkekte şehvet uyandırabileceğini, "bedeninde bir uyanma hali" oluşturabileceğini söyledi. Böyle bir durumda eşinin erkeğe "ebediyen haram" olacağını belirten Şenocak, şu ifadeleri kullanmıştı: "Kardeşlerimiz eğer kayınvalideleri genç, kendileri genç ise ellerini öpmemeleri daha uygundur. Ama yaşlıysa yani yaşı 70-80 vs olduysa, böyle bir durum söz konusu olmayacaksa o zaman kayınvalidelernin ellerini öpmelerinde bir sakınca yok"

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Damadına Aşık Olan KayınpederKayınpeder Damadına Aşık OlduAhmet HakanIhsan şenocak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Başakşehir'de Korkunç Kaza: Tanker 12 Araca Çarptı
İstanbul Başakşehir'de Korkunç Kaza: Tanker 12 Araca Çarptı
Son Depremler: Van'da Art Arda İki Deprem Oldu
Son Depremler: Van'da Art Arda İki Deprem Oldu
O İnternet Sitesi Hakkında Flaş Karar: Sahibi Kamudan İhraç Edildi
O İnternet Sitesi Hakkında Flaş Karar: Sahibi Kamudan İhraç Edildi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim