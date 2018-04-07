Ahmet Hakan Damadına Aşık Olan Kayınpeder Olayına Farklı Bakış Açısı Getirdi

Önceki gün ortaya çıkan skandal haberde bir kişinin damadına aşık olduğu belirtildi.

Damadına aşık olan ve ona sürekli olarak aşk mesajlarıu atan kayınpeder, bir anda Türkiye'de gündem konusu oldu. Bu konuyu ise Ahmet Hakan bugün köşesinde farklı bir bakış açı ile değerlendirdi.

Ahmet Hakan, kaleme aldığı yazısında İhsan Şenocak'ı hedef alarak bu olayla atıfta bulundu ve şu ifadelere yer verdi:

KAYINPEDERİN teki, damadına âşık olmuş.

Ama öyle böyle bir aşk değil.

Kayınpeder, aşk mesajları yağdırmış damadına.

Deliler gibi.

“Seni sevdim be tosunum. Sevdim...” demiş mesajlarında.

“İnsan hayatta bir kere sever. İkincisi olmaz” da demiş.

“Sevdim seni ben deliler gibi, hâlâ da seviyorum tosunum” da demiş.

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Sabah sabah maruz kaldığım bu haber üzerine...

Aklıma şu geldi:

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Acaba “Genç kaynana şehvet uyandırır” diye fetva veren İhsan adlı meşhur kaynana fetvacısı...

Bu haberin ardından...

“Genç kayınpeder şehvet uyandırır. Damatların genç kayınpederleriyle halvetleri caiz değildir” falan diye...

Bir fetva verir mi?

İHSAN ŞENOCAK: GENÇ KAYINVALİDE ŞEHVET UYANDIRIR

Bir videosunda İhsan Şenocak çok konuşulacak sözlere imza atmıştı. "Kayın Validenin Elini Öpmek Caiz Mi?" sorusuna yanıt veren Şenocak, genç kayınvalidenin elinin öpülmesinin erkekte şehvet uyandırabileceğini, "bedeninde bir uyanma hali" oluşturabileceğini söyledi. Böyle bir durumda eşinin erkeğe "ebediyen haram" olacağını belirten Şenocak, şu ifadeleri kullanmıştı: "Kardeşlerimiz eğer kayınvalideleri genç, kendileri genç ise ellerini öpmemeleri daha uygundur. Ama yaşlıysa yani yaşı 70-80 vs olduysa, böyle bir durum söz konusu olmayacaksa o zaman kayınvalidelernin ellerini öpmelerinde bir sakınca yok"

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