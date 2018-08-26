Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı köşkü yapılacak!..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'a cumhurbaşkanlığı köşkü yapılacağını duyurdu. Erdoğan konu hakkında şunları söyledi ; Milletimizin birliğinin beraberliğini sembolü olan bu bölgeyi korumalı gözetmeliyiz. Sayın bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım. Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MalazgirtZaferi'nin 947. yıldönümüne halka hitap etti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

On binler buraya geldi Malazgirt Ovası'nı doldurdu. Az önce resmi rakamı aldım, 75 bin kişi. Burada yapacağımız daha çok şeyler var. İnşallah çevre düzenlemesini burayı özellikle selvilerle çevreleyip çok daha iyi bir hale getirelim diyoruz.

Milletimizin birliğinin beraberliğini sembolü olan bu bölgeyi korumalı gözetmeliyiz. Sayın bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım. Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu en az 10 dönüm dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur. Malazgirtsavaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl milli park alanının ilk etabı devreye girdi.

Fetih zulme karşı başkaldırının adıdır. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. En büyük fethimiz gönüllerin fethidir. Kaç asır geçerse geçsin varlığımız bu sayede devam ediyor. Malazgirt'te kazandığımız zafer bize Avrupa'nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır. Bu yüzden Malazgirt Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız. Biz Malazgirt'te sadece bir zafer kazanmadık Malazgirt'te millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimiz de kaybederiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun bir bent olduğunu, bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu ne Afrika ne Orta Asya ne Balkanlar ne de Kafkasya'nın kalacağını belirterek, "Üzerlerindeki Anadolu denen ulu çınar gölgesi kalkan tüm bu coğrafyalar her türlü tehdide, tehlikeye, istiskale, işgale açık hale gelir." dedi.

Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni'nde halka hitap etti.

"Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak, geçmişimizle birlikte geleceğimizi de kaybederiz." vurgusu yapan Erdoğan, onun için milli park ilan edilen bu ovaya taş toprak olarak değil medeniyetin atan kalbi olarak bakmak gerektiğini söyledi.

Malazgirt'in sadece hikayenin başladığı yer değil, aynı zamanda hiç sönmeyecek istiklal ve istikbal ateşinin kıyamete kadar yanacağının bir alametifarikası olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malazgirt'i hatırlamak demek kim olduğumuzu hatırlamak demektir. Kim olduğumuzu hatırlamak demek, niçin burada bulunduğumuzu hatırlamak demektir. Niçin burada bulunduğumuzu hatırlamak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ülkümüze sıkı sıkıya sarılmak demektir. Rabiamıza sıkı sıkıya sarılmak, 2023 hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışma demektir."

Erdoğan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasının, gençlerin 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük, güçlü, müreffeh, itibarlı bir Türkiye'nin inşası anlamına geldiğini belirterek, "Görüldüğü gibi her şey zincirin halkaları gibi bir birine bağlıdır. Bu zincirden hangi halkayı çıkartırsanız çıkartın sadece Türk milletinin değil koskoca bir medeniyetin geleceği tehlikeye düşecektir." diye konuştu.

- "Hem milletin hem ümmetin hem insanlığın umudusunuz"

Gençlerden maziden atiye uzanan bu büyük mirasa çok iyi sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mekke'ye, Medine'ye sahip çıkın. Bu mübarek topraklara namusunuz gözüyle bakın. Kudüs'e sahip çıkın, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Muhammed'in, Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Yavuz Sultan Selim Han'ın emaneti bu şehri gözünüz gibi koruyun. Malazgirt'e, Ahlat'a Anadolu'ya giriş kapımızın giriş sembolleri olan her yere sahip çıkın. Selçuklu'ya sahip çıkın, Osmanlı'ya sahip çıkın, Söğüt'ten başlayıp Bursa'ya, Edirne'ye, İstanbul'a uzanan Osmanlı başkentlerine sahip çıkın. Evlad-ı Fatihan olan Balkanlar'a sahip çıkın. Ecdadın gerek ayak bastığı, gerek gönül kazandığı her yerde emanetini yere düşürmeyin. Çanakkale'nin, Kut'ül Amare'nin, Medine Müdafaası'nın gerisindeki manayı çok iyi kavrayın. Kurtuluş Savaşı'mıza ve Cumhuriyet'imize çok iyi sahip çıkın. Bu vatanı hangi şartlarda, ne büyük fedakarlıklarla kurtarabildiğimizi unutmadan, ülkemizi her alanda hep daha ileriye götürmenin mücadelesini verin. 15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. Türk milletinin inancı, ezanı, bayrağı, özgürlüğü, geleceği için topyekun ayağa kalkabileceğinin son örneği olan bu tarihi hadiseyi asla unutmayın, unutturmayın. Sizler hem bu milletin hem bu ümmetin hem de tüm insanlığın umudusunuz."

- "Sizleri Akif'in hayalindeki Asım'ın nesli olarak görüyorum"

Türkiye'nin her dönemde olduğu gibi bugün de sadece kendi sınırlarından ve kendi vatandaşlarından ibaret bir ülke olmadığına dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, tıpkı buz dağının görünen yüzü gibi gerisindeki koskoca bir medeniyetin, koskoca bir tarihin, koskoca bir insanlığın sorumluluğunu taşıyor. Biz ülkemizin ve dünyanın meseleleriyle ilgilenmeye başladığımızdan beri bu sorumluluğu hep omuzlarımızda hissettik. İdeallerimizi siyaset yoluyla hayata geçirmeye karar verdiğimiz günden beri, işte bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Sizlerden de hangi alanda çalışırsanız çalışın, hangi zeminde, hangi düzeyde faaliyet gösterirseniz gösterin aynı şekilde davranmanızı bekliyorum. Sizleri merhum Mehmet Akif'in hayalindeki Asım'ın nesli olarak görüyorum. Sizleri üstat Necip Fazıl'ın Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymayı vasiyet ettiği gençlik olarak görüyorum. Sizleri Arif Nihat Asya'nın 'Delikanlım işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan' diye tarif ettiği gençlik olarak görüyorum."

- "Var mısınız"

Başkan Erdoğan, gençlere "Bu kutlu yolda zafere kadar birlikte yürümeye; Endülüs'e ayak basan Tarık bin Ziyad gibi bir daha geriye dönmeyi düşünmeyerek, gemileri yakıp hedeflerimize doğru ilerlemeye; Sultan Alparslan gibi 'Ya zafer kazanırız ya cennete gideriz' diyerek, karşımızdaki düşmanın büyüklüğüne bakmadan üzerine atılmaya; İstanbul surları önünde atını denize sürüp 'Ya ben İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır' diyen Fatih Sultan Mehmet Han'ın kararlılığıyla mücadeleye girişmeye; aşılmaz denilen Sina Çölü'nü 13 günde geçerek hedefine yürüyen Yavuz Sultan Selim'in cesaretiyle zorlukların üzerine gitmeye; Mehmet Akif'in 'en kesif orduların yükleniyor dördü beşi' diyerek tarif ettiği Çanakkale'deki kahramanlar gibi 'O rüku olmazsa dünyada eğilmez başlar' olarak yedi düvele meydan okumaya; bir olarak iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak bu ülkeyi hedeflerine ulaştırmaya var mısınız?" diye sordu.

Erdoğan, "Evet" cevabı üzerine kendisini böyle bir milletin evladı, böyle bir gençliğin öncüsü olarak dünyaya getirdiği için Allah'a hamdettiğini söyledi.

- "İnsanlığın geleceğinin kilit taşı"

Anadolu'nun, sadece insanlığın en kadim yerleşim yeri, Afrika'nın, Asya'nın, Avrupa'nın kesişim noktası olmadığına, aynı zamanda "insanlığın geleceğinin kilit taşı" olarak tarif edilebileceğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onun için tarihteki tüm büyük toplumlar, büyük devletler, büyük liderler Anadolu'ya sahip çıkmak istemişlerdir. Bu topraklar için nice büyük mücadeleler... İşte Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal, 14 yaşındaki gençlerle beraber, yedi düvele karşı savaştılar ve 'Çanakkale geçilmez' dediler. Nice terler akıtıldı, nice şehitler verildi. Ülkemizin işte bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebebini konjonktürel gelişmelerde arayanlar yanılırlar, hem de çok yanılırlar. Maruz kaldığımız saldırıların, üzerimizde oynanan oyunların, perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle tarihi bir arka planı vardır. Bin yıllık gözbebeğimiz olan Anadolu'yu ne kadar güçlü tutarsak gerisindeki o dev medeniyeti ve tarih birikimini de o derece güçlü tutmuş oluruz. Unutmayın Anadolu bir bentir. Bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu kalır, ne Afrika, ne Orta Asya, ne Balkanlar, ne Kafkasya kalır. Üzerlerindeki Anadolu denen ulu çınar gölgesi kalkan tüm bu coğrafyalar her türlü tehdide, tehlikeye, istiskale, işgale açık hale gelir."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm kurumlarımızla güçlü olmak durumundayız. Aksi takdirde bize bırakınız bu vatanı, bırakınız bu coğrafyayı, bu dünyada bir tek gün yaşama hakkı tanımazlar." dedi.

Başkan Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen Anadolu'nun Fethi Malazgirt1071 Töreni'nde halka hitap etti.

Suriye'de huzurun ve güvenin gerçek anlamda tesis edildiği yegane yerlerin Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler olmasının boşuna olmadığını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah aynı huzur ortamını Suriye'nin diğer bölgelerinde de tesis edeceğiz. İnşallah aynı güven ortamını Irak'ta terör örgütünün faaliyet gösterdiği yerlerde de inşa edeceğiz. İnşallah aynı istikrarı Doğu'da ve Batı'da, Kuzey'de ve Güney'de nerede mağdur ve mazlum kardeşlerimiz varsa hepsinin yaşadıkları yerlerde de sağlayacağız." diye konuştu.

"Bizim güvenliğimiz kendi sınırlarımızda değil, nerede tehdit altında bir kardeşimiz varsa, onun bulunduğu yerde başlar" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için siyasette, diplomaside güçlü olmak zorundayız. Bunun için ekonomide, ticarette, teknolojide güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Bunun için ordumuz da üniversitelerimiz de sanayi kuruluşlarımız da tüm kurumlarımızla güçlü olmak durumundayız. Aksi takdirde bize bırakınız bu vatanı, bırakınız bu coğrafyayı, bu dünyada bir tek gün yaşama hakkı tanımazlar. Güçlü olmazsak bize, şu cihanda bir tek nefes alma imkanı, bir yudum su içme, bir lokma yemek yeme fırsatı vermezler. En küçük bir zafiyet gösterdiğimizde veya böyle algılanan bir durum ortaya koyduğumuzda üzerimize nasıl böyle hani kargalar var ya leş kargaları, akbabalar gibi çullandıklarını sizler de görürsünüz. İçimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Sanıyorlar ki mesele, AK Parti meselesi. Hayır, mesele, Türkiye meselesidir. Mesele, milletimizin şahsında sembolleştirdikleri İslam meselesidir."

Batı için "Türk" demenin, "Müslüman" demek olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye demek, tüm Müslümanların hamisi, umudu demektir. Dünyada Batı ile doğrudan teması olup da her alanda bu kadar iç içe geçip hala kimliğini, kişiliğini, özgürlüğünü koruyabilen tek ülke ve millet biziz. Mazlum toplumlar, bunun için Türkiye'ye bu kadar değer veriyor, bizi kalplerinden ve dualarından eksik etmiyorlar." dedi.

- "Ya kursağında haram, ya gönlünde çürüme vardır"

"Her kim, milletimizin bu özgün yapısına husumet besliyor ve 'İlla teslimiyet' diyorsa, bilin ki ya kursağında haram, ya gönlünde çürüme vardır. Rabb'im gençlerimizi her ikisinden de muhafaza buyursun" diyen Erdoğan, haram görmüş kursağın ve çürümüş bir gönlün, akıbeti ölüm olan çaresiz bir hastalığa tutulmuş olacağını vurguladı.

Başkan Erdoğan, bilhassa son 5 yılda yaşanan her olayda, milletin her iki bakımdan da tertemiz olduğunun görüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eksikler yok mu? Yanlışlarımız yok mu? Elbette var. Hatasız ve noksansız olan sadece yüce Mevla'dır. İnsanın olduğu her yerde bunlar bulunur. Önemli olan istikameti kaybetmemektir. Diğerlerinin hepsi halledilir. Bu milletin istikametinin doğru olduğunu biz, sayısız sınamayla gördük, yaşadık. Bugün de karşımda inşallah sırat-ı müstakim üzere bir topluluk görüyor olmanın memnuniyeti içindeyim. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi, uhuvvetimizi, yoldaşlığımızı daim eylesin. Bu vesileyle Meclis Başkanımıza, Sayın Bahçeli'ye selam ve saygılarımı ifade ediyorum."

Erdoğan, Anadolu'nun fethi olarak kabul edilen Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıl dönümünü tebrik ederek, "Milletim adına Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanları şükranla yad ediyorum. Bu topraklar üzerinde yaşayıp da hakkın ve hakikatın yolundan ayrılmayan en cengaverinden, en dervişine tüm ecdadı rahmetle anıyorum. Şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet, gazilerimizden yaşayanlar sıhhat ve afiyet diliyorum." dedi.

- Notlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören alanına gelmeden önce kalabalığa selalar ve ilahiler dinletildi.

Malazgirt Zaferi'nin 947'nci yıl dönümü dolayısıyla Muş'a gelen Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre sohbet etti.

Tören alanında bekleyen kalabalık, sıcak hava nedeniyle sık sık üzerlerine gül suları sıkılarak serinletildi.

İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törenin gerçekleştiği alandaki konuşmaların gerçekleşeceği platformun arkasında "Sultan Alparslan'ın duası, milletin kutlu davası" ifadeleri dikkati çekti.

Platformun hemen üzerinde ise "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" yazılı bir pankart yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması boyunca mehter takımı ve tarihte kurulmuş Türk devletlerini temsilen askerler, platformda hazır bulundu.

- Dua edildi

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Erdoğan'a günün anısına Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından aralarında Selçuklu Sancağı ve Malazgirt'in temsili anahtarının da bulunduğu hediyeler takdim edildi.

Tören alanı, eski Türk devleti bayraklarıyla donatıldı.

Törene, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiler, belediye başkanları, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.