Ağrı'da PKK'ya Ağır Darbe!

Ağrı’ya bağlı Patnos ilçesinde jandarmanın hain ve bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. İşte detaylar...



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmaların ardından 21 Ocak günü Patnos ilçesine bağlı Gençali köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla 2 kişinin evinde arama yaptı. Aramalarda, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca, 3 av tüfeği, 4 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 102 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi, 77 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ve terör örgütünü simgeleyen 5 bez parçası ele geçirildi.



Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı. diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.