ağrı da mevlüt bengi yi öldüren pkk lılara operasyon

24 Haziran seçimlerinde PKK'lı teröristler tarafından öldürülen sandık müüşahidi Mevlüt Bengi'yi katleden teröristlere operasyon düzenlendi. Teröristlerden biri sağ ele geçirilirken diğer ikisi öldürülerek etkisiz hale getirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerlerimizin özel oluşturduğu ekip Ağrı Dağı kırsallarında PKK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 1'i sağ, 2'si ölü olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, AK Parti sandık müşahidi olan bakkal Mevlüt Bengi'nin öldürülmesinin planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.

Ağrı Dağı kırsalında sürdürülen operasyonda, M-16 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 5 el bombası, 10 Kalaşnikof şarjörü ve 2 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 güneş paneli, 1 dizüstü bilgisayar, 1 büyük telsiz, 1 küçük telsiz, 30 m. uzunluğunda elektrik kablosu ve çok miktarda erzak, doküman ve tıbbi malzeme de ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin sağ ele geçirdiği teröristin ilk ifadesine göre; ölü ele geçirilen 2 PKK'lı teröristin, 26 Haziran 2018 tarihinde Ağrı Dağı'nda, AK Parti sandık müşahidi olan bakkal Mevlüt Bengi'nin öldürülmesinin planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.

DHA