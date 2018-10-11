Ağrı'da hain tuzak!

Ağrı'ya bağlı Doğubayazıt ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi netiesinde bir askerimiz yaralandı. Yaralı askerimiz, Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Demirkapı köyü kırsalında hain ve bölücü terör örgütü PKK tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP), güvenlik güçlerinin yaya olarak intikali sırasında infilak etti. Patlamada bir jandarma uzman çavuş ayağından yaralandı. Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan uzman çavuşun genel durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi sevindiren haber olarak kayıtlara geçti.

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