Ağrı'da Yolcu Minibüsü Şarampole Devrildi! 10 Kişi Yaralandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yolcu minibüsü şarampole devrildi kazada 10 kişi yaralandı. Eleşkirt'in ramazan köyünden ilçe merkezi istikametinde yol alan 61 yaşındaki Fevzi Göktaş'ın idaresindeki yolcu minibüsü, Kaşasor mevkisinde henüz öğrenilemeyen bir sebeple şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüyle aynı araçtaki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahelesinin ardından yaralı 9 kişi Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan kişiler arasında hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığı bildiriliyor.

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