Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ağrı'da Kaybolan Minik Leyla 8'inci Günde de Bulunamadı!

Ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Minik Leyla'yı arama çalışmaları bugün de devam etti.

banner396

Ağrı'da Kaybolan Minik Leyla 8'inci Günde de Bulunamadı!

Ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Minik Leyla'yı arama çalışmaları bugün de devam etti.

22 Haziran 2018 Cuma 21:27
Ağrı'da Kaybolan Minik Leyla 8'inci Günde de Bulunamadı!

Ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Minik Leyla'yı arama çalışmaları bugün de devam etti. Ağrı'da ailesiyle birlikte bayram ziyareti için dedesinin köyüne giden ve burada kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları bugünde sonuç vermedi.

Bezirhane köyünde ramazan bayramının ilk günü dedesinin evinin önünde oynarken kaybolan minik Leyla'yı arama çalışmaları devam ederken, olay günü köyde çocuklara şeker dağıttığı öne sürülen ve Aydemir'in kaybolmasına dair aranan şüpheli beyaz minibüse ulaşıldı. Minibüsün Ağrılı bir esnafa sahip olduğunun öğrenildiği, gözaltınaa lınan minibüs sahibibinin, olay günü eşi, 3 çocuğu ve bir kadın akrabasıyla köye bayram ziyaretine gittiklerini, ayrılırken köydeki çocuklara şeker dağıttığını ancak olayla ilgilerinin olmadığını söylediği belirtildi. Köy civarındaki aramalar 8'inci gününde de sonuçsuz kaldı.

Leyla'nın son görüldüğü bölgedeki çalışmalara JÖAK, köylüler, AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ekipleri de katılıyordu. JÖAK ve JAKEM ekiplerinin yarın da aramalara devam edeceği, AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ekipleriyle gönüllülerin çalışmalara yarın katılmayacağı bildirildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AğrıAğrı Korkunç OlayAğrı Dehşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın'da Otomobil Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Aydın'da Otomobil Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti
SGK'dan Duyuru Geldi! Son Tarih 26 Haziran
SGK'dan Duyuru Geldi! Son Tarih 26 Haziran
Manisa'da Trenin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti
Manisa'da Trenin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim