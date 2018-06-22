Ağrı'da Kaybolan Minik Leyla 8'inci Günde de Bulunamadı!

Ailesiyle birlikte bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Minik Leyla'yı arama çalışmaları bugün de devam etti. Ağrı'da ailesiyle birlikte bayram ziyareti için dedesinin köyüne giden ve burada kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları bugünde sonuç vermedi.

Bezirhane köyünde ramazan bayramının ilk günü dedesinin evinin önünde oynarken kaybolan minik Leyla'yı arama çalışmaları devam ederken, olay günü köyde çocuklara şeker dağıttığı öne sürülen ve Aydemir'in kaybolmasına dair aranan şüpheli beyaz minibüse ulaşıldı. Minibüsün Ağrılı bir esnafa sahip olduğunun öğrenildiği, gözaltınaa lınan minibüs sahibibinin, olay günü eşi, 3 çocuğu ve bir kadın akrabasıyla köye bayram ziyaretine gittiklerini, ayrılırken köydeki çocuklara şeker dağıttığını ancak olayla ilgilerinin olmadığını söylediği belirtildi. Köy civarındaki aramalar 8'inci gününde de sonuçsuz kaldı.

Leyla'nın son görüldüğü bölgedeki çalışmalara JÖAK, köylüler, AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ekipleri de katılıyordu. JÖAK ve JAKEM ekiplerinin yarın da aramalara devam edeceği, AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ekipleriyle gönüllülerin çalışmalara yarın katılmayacağı bildirildi.

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