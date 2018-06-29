Ağrı'da Feci Trafik Kazası: Biri Çocuk 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Ağrı'da feci bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre M.N.K. yönetimindeki 76 AF 955 plakalı hayvan yüklü kamyonet ile karşı yönden gelmekte olan ve K.E yönetiminde olduğu öğrenilen 48 U 6408 plakalı otomobil, Tutak-Ağrı karayolu üzerinde 10. kilometrede çarpıştı.

Çarpışma sonucu meydana gelen feci kazada, tomobilde yer alan iki yaşındaki M.S. olay yerinde hayatını kaybederken, her iki aracın sürücüleri ile otomobildeki bir kadın ile 3 yaşındaki O.S. yaralandı.

Kaza sonası bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini bölgede yaptıkları yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralılardan O.S. kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar Ağrı Devlet Hastanesi ve Tutak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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