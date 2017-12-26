Ağbaba :" Bahçeli Saray'ın Taşeronudur, Sınavsız, Mülakatsız Kadro Verilmelidir"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yeni KHK'larla ilgili Bahçeli'nin 'FETÖ'nün kurşun askerleri karşı çıkıyor' şeklindeki açıklamasına değinen Ağbaba, "KHK’lar adeta Türkiye’de hukuku savunanları ayağa kaldırdı. Farklı siyasi görüşlerde olan insanlar bile bu konuda itirazlarını yüksek sesle dile getirdi.

Demokratik hukuk devletini savunan herkes itiraz etti. Bu eleştirilere tepki, hükümet ve saray sözcüsünden gelmedi. Mahir Ünal ve AKP Genel Başkan Yardımcıları, bu KHK’nın sadece 15-16 Temmuz gününü kapsadığını söyledi.Ama biri var ki, bu KHK’yı eleştirenlere verdi veriştirdi. O kişi Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli Saray’ın taşeronudur. Saray ona kadro vermelidir. Bahçeli’yi Saray kadroya almalıdır. Hatta yazılı ve sözlü sınava tutulmadan doğrudan kadrolu olmalıdır. Uzunca süreden beri Saray Sözcülüğünü zaten yapmaktadır. Milliyetçiler de onu zaten çoktan kadro dışı bırakmıştır. Bahçeli’nin yeri artık Balgat değil, Beştepe’dir, Saray’dır." dedi.

Son dakika haberleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA