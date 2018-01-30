Afrin'de Teröristler Bir Kez Daha Böyle Rezil Oldu! Görüntüler Paylaşım Rekoru Kırdı

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, bölücü hainlerin sosyal medya üzerinden paylaştığı ve kısa süre sonra kaldırdığı video bazı internet kullanıcıları tarafından indirildi ve tekrar yüklendi. Bugün teröristlerin kafasını karıştırmak için kartondan tank yapan ve yüksek bir alana yerleştirip bölgeden uzaklaşan Mehmetçik , kartonlara saldıran teröristlerin yerlerini tespit ederek nokta atışı gerçekleştirdi.

Bölücü hainlerin yuvalandıkları alanlardan çıkarak kartondan tanka saldırı düzenlediği ve daha sonra yine kartondan olan tankı vurduktan sonra sevinç çığlıkları attığı gözlemlendi. Hainlerin kısa süre sonra etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

İşte O Anlar:

Kara propaganda amacıyla paylaştığı sahte fotoğraflar tek tek tespit edilen ve rezilliklerine her geçen gün bir yenisini ekleyen PKK PYD'lilerin Afrin işgaline son verilmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatında 22 kilit nokta dün ele geçirilmişti. Bölgelere Şanlı Türk Bayrağı dikiliyor.

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