Afrin Şehitleri İçin Açılan Standa Saldıran 9 Öğrenci Tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Afrin şehitleri için açılan standa saldıran öğrenciler tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz 19 Mart günüi Boğaziçi Üniversitesi'nin kuzey kampüsünde Afrin şehitlerini anmak için stant açan ve program düzenleyen öğrenci grubuna saldıranlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 15 şüphelinin işlemleri sona erdi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza hakimliği, şüphelilerden 9'nun ''PKK, KCK, YPG silahı terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan tutuklanması yönünde karar kılarken, diğer 6 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması kararı verildi.

ŞİDDET UYGULAMAYA ÇALIŞTILAR

Savcılık tarafından yaşanan olay ile ilgili hazırlanan sevk yazısında, Boğaziçi Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları Kulübü organizesinde, Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın tamamlanmasının ardından insani duygularla lokum dağıtımı etkinliği düzenleyen öğrencilere 'zanlıların saldırarak fiziksel şiddet uygulamaya çalıştıkları' belirtildi. Sevk yazısında şu suçlamada da bulunuldu:

''Bahse konu olaylar bir üniversite içerisinde masum bir öğrenci grup tarafından, masum duygularla hareket eden gösterilen demokratik tepki olarak gösterilmesi istenmekte ise de asıl amaç bu grubun organik bağlar içerisinde olduğu terör örgütlerinin yöntemlerinin meşru göstermeye yönelik kamuoyu oluşturmaya dair eylemler olduğu sabittir. Şüpheliler organik bağ içerisinde bulundukları terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışırken, gerek TSK gerek Türkiye Cumhuriyeti devletini itibarsızlaştırmak, tepkisel uluslararası kamuoyu oluşturmak, terör örgütlerinin amacı doğrultusunda toplumda kargaşa yaratmak, barış ve huzur ortamını bozmayı amaçlamaktadır.''

LOKUM KRİZİ DE YAŞANDI

Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 Mart'ta 'Afrin lokumu' dağıtanlara bazı öğrenciler "İşgalin, katliamın lokumu olmaz" şeklinde tepki göstermiş ve açılan standı parçalamıştı. Afrin operasyonu dolaysıyla tüm ülkenin kenetlendiği bir ortamda yapılan bu saldırı büyük bir infial uyandırmıştı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA