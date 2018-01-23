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Afrin Şehidinin Vasiyetini Devlet Bahçeli Yerine Getirecek

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı devlet Bahçeli, Afrin Şehidi Musa Özalkan'ın vasiyetini üstlendi.

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Afrin Şehidinin Vasiyetini Devlet Bahçeli Yerine Getirecek

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı devlet Bahçeli, Afrin Şehidi Musa Özalkan'ın vasiyetini üstlendi.

23 Ocak 2018 Salı 14:06
Afrin Şehidinin Vasiyetini Devlet Bahçeli Yerine Getirecek

Afrin Şehidinin Vasiyetini Devlet Bahçeli Yerine Getirecek

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı devlet Bahçeli, Afrin Şehidi Musa Özalkan'ın vasiyetini üstlendi. Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sosyal medya hesabından şehidin vasiyetinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Çeliker, "Afrin Şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyeti olan, Telafer’de Anaokulu, Kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini , MHP Lideri Devlet Bahçeli üstlenmiştir. Şehidimizin son arzusu yerine getirilerekcektir..Ruhu şad mekanı cennet olsun" demişti.

Bir çocuk babası, Kahraman Türk Askeri Musa Özalkan'ın sosyal medyada kısa sürede yayılan vasiyetinde arkadaşına "Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun." yazdığı görülüyordu.

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Son Güncelleme: 23.01.2018 14:10
Anahtar Kelimeler:
AfrinAfrin şehidiAfrin şehidinin Vasiyeti
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