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Afrin Şehidi Astsubay'ın Adı ve Memleketi Açıklandı

Acı haber Afrin'den geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre devam eden operasyonlar sırasında meydana gelen patlamada 1 astsubayımız şehit oldu. Şehidimizin memleketi ve adı açıklandı.

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Afrin Şehidi Astsubay'ın Adı ve Memleketi Açıklandı

Acı haber Afrin'den geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre devam eden operasyonlar sırasında meydana gelen patlamada 1 astsubayımız şehit oldu. Şehidimizin memleketi ve adı açıklandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:16
Afrin Şehidi Astsubay'ın Adı ve Memleketi Açıklandı

Kahreden haberin adresi Afrin oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre Afrin'de arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi.

Afrin'deki terör unsurlaırnın etkisiz hale getirilmesi ve bölgenin güvenkllik bölge hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın bölgedeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkek şehit oldu.

Kahraman şehidimiz Cemil Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'i yasa boğdu.

Şehidin acı haberi Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'ndeki ailesine verilirken, Astsubay Erkek'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri Twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde;

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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