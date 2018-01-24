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Afrin'de Zeytin Dalı Devam Ederken, Jandarma Dağlarda

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, yurt içinde de bölücü teröristlere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

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Afrin'de Zeytin Dalı Devam Ederken, Jandarma Dağlarda

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, yurt içinde de bölücü teröristlere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:43
Afrin'de Zeytin Dalı Devam Ederken, Jandarma Dağlarda

Afrin'de Zeytin Dalı Devam Ederken, Jandarma Dağlarda

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, yurt içinde de bölücü teröristlere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

İç güvenlik tedbirlerine odaklanan  Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliktler, teröristlerin muhtemel kış üstlenme noktalarını tek tek tespit edip buralara yönelik operasyonlar düzenliyor. Tunceli, Mardin, Şurnak, Hakkari, Kars ve Siirt'te bir çok bölgede JÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonlarda BTÖ'nün kışlık depo olarak kullandığı mağaralar basıldı.

Mağaralarda gıda, yaşam ve sağlık malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildiği öğrenilen terörist inlerinin imha edildiği bildirildi. Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı timler Namaz Dağı ve Güllüce Dağı bölgesindeki operasyonlarını sürdürüyor. Çakırsöğüt'teki Jandarma Tugayına bağlı timler bölgede bir çok operasyon gerçekleştiriyor.

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