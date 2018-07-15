Adnan Oktar'ın Gündemi Sarsan Ses Kaydı!.. 17 Yaşında Kızı Pazarladı!..

Adnan Oktar ve müridlerine yönelik düzenlenen operasyonun ardından, örgütle ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Oktar'ın genç kızları ağına düşürmesinde ona yardımcı olan ve bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşında olduğunu söylediği öğrencisini, örgüte nasıl pazarladığı ortaya çıktı.