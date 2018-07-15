Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adnan Oktar'ın Gündemi Sarsan Ses Kaydı!.. 17 Yaşında Kızı Pazarladı!..

Adnan Oktar ve müridlerine yönelik düzenlenen operasyonun ardından, örgütle ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Oktar'ın genç kızları ağına düşürmesinde ona yardımcı olan ve bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşında olduğunu söylediği öğrencisini, örgüte nasıl pazarladığı ortaya çıktı.

banner396

Adnan Oktar'ın Gündemi Sarsan Ses Kaydı!.. 17 Yaşında Kızı Pazarladı!..

Adnan Oktar ve müridlerine yönelik düzenlenen operasyonun ardından, örgütle ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Oktar'ın genç kızları ağına düşürmesinde ona yardımcı olan ve bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşında olduğunu söylediği öğrencisini, örgüte nasıl pazarladığı ortaya çıktı.

15 Temmuz 2018 Pazar 16:22
Adnan Oktar'ın Gündemi Sarsan Ses Kaydı!.. 17 Yaşında Kızı Pazarladı!..

Adnan Oktar ve müridlerine yönelik düzenlenen operasyonun ardından, örgütle ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Oktar'ın genç kızları ağına düşürmesinde ona yardımcı olan ve bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşında olduğunu söylediği öğrencisini, örgüte nasıl pazarladığı ortaya çıktı.

İşte o ses kaydı;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 15.07.2018 20:22
Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar Ses KaydıAdnan Oktar Yöntemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Muallime 4 saat önce

İğreniyorum pislik insanlar öğretmenliğimden utanıyorum Allah belanızı versin sizin rezil herifler. Yaşanacak bir Türkiye istiyoruz idam gelsin böyle şerefsizler asılsın temizlensin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
2018 Kurban Bayramı ne zaman? Bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
2018 Kurban Bayramı ne zaman? Bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?
Kaymakam olma şartları değişti
Kaymakam olma şartları değişti
9 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Kameraya Çekti! Mahkemeye Delil Olarak Sunulan Görüntüler İnternete Düştü!..
9 Yaşındaki Kıza Tecavüz Edip Kameraya Çekti! Mahkemeye Delil Olarak Sunulan Görüntüler İnternete Düştü!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim