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Adnan Oktar'ı Desteklemişlerdi Harekete Geçildi!

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 186'ya yükseldi.Sosyal medya üzerinden şüpheliler lehinde propaganda yapanlarla ilgili de işlem başlatıldığı bildirildi.

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Adnan Oktar'ı Desteklemişlerdi Harekete Geçildi!

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 186'ya yükseldi.Sosyal medya üzerinden şüpheliler lehinde propaganda yapanlarla ilgili de işlem başlatıldığı bildirildi.

15 Temmuz 2018 Pazar 22:07
Adnan Oktar'ı Desteklemişlerdi Harekete Geçildi!

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 186’ya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 186 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu 105'i kadın 186 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer 49 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Şüphelilerden bazılarının ifadelerinin alınmasına başlandığı belirtildi. Adnan Oktar ve Babuna’nın ifadesinin sonraki aşamalarda alınacağı öğrenildi.

Bu arada, sosyal medya üzerinden şüpheliler lehinde propaganda yapan ve destek gösterilerinde bulunanlarla ilgili de işlem başlatıldığı bildirildi.

Operasyonun ardından, 51 mağdurun emniyete gelerek şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ayrıca, İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan’da konsolosluklara giden 15 kişinin de bazı şüphelilerden şikayetçi olduğu bildirildi.

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Son Güncelleme: 15.07.2018 23:12
Anahtar Kelimeler:
Adnan OktarDesteklemişlerdiHarekete Geçildi
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zeynep açıkgöz 18 dakika önce

Allah cezsını versin bu adama hoca diyolar ya hic cikamazlar icerden insAllah pislikler

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