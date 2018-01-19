Adnan Oktar'a Uzaklaştırma Kararı! İddialar Dehşete Düşürdü

Avusturya'dan gelerek Adnan Oktar'ın televizyonunda showlara katılan ve babasının haber alması üzerine reşit olmadığı için dava konusu olan Ş. ve B.'nin anneleri Gülperi Koçak tarafından yurt dışına kaçırıldığı öne sürüldü.

Avusturya'dan gelerek Adnan Oktar'ın televizyonundaki çeşitli şovlara katılan ve durumu babasının haber alması üzerine reşit olmadıkları gerekçesiyle dava konusu olan Ş. ve B'nin anneleri Gülperi Koçak tarafından ülke dışına kaçırılşdığı iddia edildi. Viyana'dan apar topar Türkiye2ye gelen Elvan Koçak kızlarının Adnan Oktar ve ekibinden uzaklaştırılması talebiyle hukuki süreç başlatmıştı. Dün akşam İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesince bir karar alınmış ve B. Koçak (17) Ş. Koçak (19) velayeti baba Elvan Koçak'a verilmişti. Kızlarını almak için Emniyet Müdürlüğü Çocuk şubesine giden Koçak burada büyük bir şokla karşılaştı. Gülperi Koçak'ın kızlarıyla birlikte yurt dışına çıktığı ortaya çıktı. Koçak, "Dün akşam çocuklarımın velayetinin bana verildiğini sosyal medyadan öğrendim.

Sabah erkenden savcılığa gittim ve İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi tarafından 6284 sayılı kanuna göre verilen gerekçeli kararı alıp çocuk büroya gittim. Orada bana verilen haberle şok oldum. Zira eski eşim Gülperi Koçak'ın kızlarımla birlikte gece saat 01.30 da yurt dışına kaçıldıklarını öğrendim ve yıkıldım. Şimdi ben de yurt dışına çıkıyorum. Avusturya'da yaşıyorum. Türkiye'deki hukuki süreç karara bağlandı. Bundan sonraki gelişmeleri Viyana'dan takip edeceğim." dedi. Olay 7 sene önce ayrıldığı eşi Gülperi T'nin çocukları Ş. ve B'yi Türkiye'ye götürdüğünü öğrenen ve uzun süre haber alamayan baba, bir akrabalarının 'Senin kızlar Adnan Oktar'ın televizyonunda şov yapıyor' uyarısıyla şok oldu. Koçak, çocuklarından B'nin reşit olmadığını bu yüzden de şikayetçi olduğunu belirtmişti. Uzun süredir çocuklarından haber alamayan baba, telefonlarına da yanıt almadığını söylemişti.

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