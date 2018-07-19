Adnan Oktar ve Yüzlerce Kişi Tutuklandı!..

Adnan Oktar Hoca- Tarikat grubuna yönelik soruşturma kapsamında, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 135 kişi "Suç işlemek amacıyla terör örgütü kurmak", "Çocuğa cinsel istismar", "Cinsel saldırı ve cinsel şiddet", suçlarından ve daha birçok çeşitli suçlardan tutuklandığı bilgisi emniyet tarafından basın ile paylaşıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz 2018'de Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden aralarında Adnan Oktar'ın bulunduğu 135 kişi çıkarıldıkları mahkemenin kararı sonucunda tutuklandılar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklamaya sevk edilen şüpheliler hakkında hazırlanan sevk yazısında ilginç noktalara ve detaylara yer verildi.

FAZIL SAY'A DAVA AÇTILAR

Savcılığın sevk yazısında Adnan Oktar'ın 80'li yıllardan itibaren sözde dini bir cemaat kisvesi altında, aslında İslam dinine ve ahlaka tamamen aykırı kurallar ve yöntemlerle suç amaçlı örgüt yapılanmasını oluşturduğu belirtildi. Oktar'a 'Mehdilik' olarak kutsallık kazandırmak amacıyla Kuranı Kerim'den çarpıtma yorumlarla örgüte kazandırılmak istenen şahısların zihinlerinin yıkandığı, koşulsuz itaat etmelerinin empoze edildiği, kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla Piyanist Fazıl Say'a dava açtıkları anlatıldı.

Kaynaklar;

Memurlar.net

AA

Hürriyet

Mynet



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