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Adnan Oktar ve destekçilerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar ve destekçilerine yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. Emniyet, 5 ilde başlatılan operasyonun 235 kişi hakkında olduğunu bildirdi. Gözaltına alınan Adnan Oktar, operasyonla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Kırgın değilim ama şaşkınım” dedi.

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Adnan Oktar ve destekçilerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kamuoyunda ‘Adnan Hoca’ olarak bilinen Adnan Oktar ve destekçilerine yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. Emniyet, 5 ilde başlatılan operasyonun 235 kişi hakkında olduğunu bildirdi. Gözaltına alınan Adnan Oktar, operasyonla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Kırgın değilim ama şaşkınım” dedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:02
Adnan Oktar ve destekçilerine şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kamuoyunda yayınladığı videolar ile tartışma konusu olan Adnan Oktar ve yaklaşık 235 destekçisinin gözaltı kararı verildiği bildirildi.Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan ilk açıklamada “Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon başlatılmıştır” denildi. Emniyet, 235 şüpheliye yönelik operasyon yürütüldüğünü bildirirken Adnan Oktar ve destekçilerine ‘cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı’ suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Sabah gazetesinde operasyonla ilgili yer alan haberde de “Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi” ifadesi yer aldı.

ADNAN OKTAR: ERDOĞAN VE SOYLU BİLMİYOR

İlk açıklamasını Cumhuriyet’e yapan Adnan Oktar, şu ifadeleri kullandı:

“İngiliz istihbaratı uzun süredir bize operasyon yapılmasını istiyor. Bu konuda Türkiye’ye heyet gönderildi. Tayyip Bey’in İngiltere ziyareti sırasında da bu talep kendisine iletildi. Biz vatanına milletine bağlı insanlarız. PKK’ya, vatan millet düşmanlarına operasyon yapılması gerekirken bize yapılıyor. Bu operasyondan Tayyip Bey’in de İçişleri Bakanı’nın da haberi olduğunu düşünmüyorum. Kırgın değilim ama şaşkınım.”

Adnan Oktar, bu açıklamayı yaparken yolda olduğunu ve hakkında bir gözaltı kararı olup olmadığını bilmediğini söyledi. Ancak Oktar’ın ilerleyen dakikalarda gözaltına alındığı öğrenildi.


‘SAYIN CUMHURBAŞKANIMI BİLGİLENDİRİYORUM…’

Adnan Oktar cephesinden yapılan ilk açıklamada Oktar’ın televizyon kanalı A9’da programlar yapan Hüma Babuna isimli kişi şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda bütün Adnan Oktar hocam ve arkadaşlarımın evlerine polis baskını var. İngiliz derin devletinin oyunu bu son zamanlarda yaptığımız faaliyetler neticesinde oluyor. Allah tuzaklarını başlarına geçirsin.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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