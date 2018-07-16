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Adnan Oktar'ın Kedicikleri Emniyette Bunu Talep Etti

Adnan Oktar ve yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan kediciklerin ifadesi alınmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre kediciklerden çoğunun doktorlardan bir talebi olduğu belirtildi.

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Adnan Oktar'ın Kedicikleri Emniyette Bunu Talep Etti

Adnan Oktar ve yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonla gözaltına alınan kediciklerin ifadesi alınmaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre kediciklerden çoğunun doktorlardan bir talebi olduğu belirtildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:52
Adnan Oktar'ın Kedicikleri Emniyette Bunu Talep Etti

Adnan Oktar ve yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yüzlerce kişi gözaltına alınmış ve bu kişiler emniyete getirilerek ifadeleri alınmıştı. İfade alma işlemleri halen devam ederken kedicikler olarak bilinen, Adnan Oktar'ın kadın yapılanmasının çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatmak istedikleri öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından geçtiğimiz 11 Temmuz günü Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar'ın yanı sıra gözaltına alınanlar, A9'da ekran karşısına çıkan ve tanınan isimler oldu. 

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde soruşturma kapsamında aranması bulunan Mehmet Alp Ünlü'yü de düzenlediği operasyon sırasında yakaladı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla  gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerini almaya başladığı öğrenilirken gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandıkları ilaçların verilmesi için adli talepleri olduğu belirtildi.

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