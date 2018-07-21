Adnan Oktar'ın Ağabeyi O Soruya Çok Sinirlendi

Adnan Oktar'ın ağabeyi muhabirin o sorusuna sinirlendi.

Kanal D Haber, Adnan Oktar’ın Hatay’da yaşayan ağabeyini buldu ve onuna bir röportaj yaptı. Ağabey Oktar, gazetecilerin sorularına tepki göstererek 'Siz ilk defa mı görüyorsunuz? Ta 1979-80'den beri son derece şerefli, vatansever, milliyetçi, Atatürkçü bir delikanlı. Ne yanlışını gördünüz de iftira atıyorsunuz? Örgüt diye bir şey yok kardeşim. Gazeteci olarak haddini bil, çirkin konuşuyorsun' şeklinde sinirlendi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Dr. Kenan Oktar, tutuklanan ağabeyiyle ilgili basın mensuplarının sorularına tepki göstererek 'Siz ilk defa mı görüyorsunuz? Ta 1979-80'den beri son derece şerefli, vatansever, milliyetçi, Atatürkçü bir delikanlı. Ne yanlışını gördünüz de iftira atıyorsunuz? Örgüt diye bir şey yok kardeşim. Gazeteci olarak haddini bil, çirkin konuşuyorsun' dedi.

HAKARET ETTİ

Oktar, 'Sizinle şu an konuşamayacağım, neden ille çarpıtıyorsunuz. Çok ciddi iftira atıyorsunuz. Ya korkunç bir olay bu yaptığınız. Bir nevi yargısız infaz gibi. Ne bu medya terörü. Ben de size sorayım, ben de gazeteciyim, ben de size soruyorum. Niye yalan haber yapıyorsunuz? İftira atıyorsunuz' dedi.

İSTEDİĞİMİ ANLATACAĞIM

Ağabey Oktar konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: 'Hepsi yalan atıyorsunuz. Bakın siz savcı değilsiniz, ben size soruyorum. Daha sonucu belli olmamış siz resmen şey gibi, açık söyleyeyim medyanın çoğunluğu mahalledeki köpekler gibi aynı kişiye saldırıyorsunuz, utanmıyorsunuz'

Şimdi devamlı öne sürmeyin bakın o olmaz. Bu bir iftira. Hayır siz sorup beni sorguya çekmeyeceksiniz. Ben istediğimi anlatacağım. Kenan Oktar, 'Başhekim çağırıyor' diyerek gazetecilerin yanından hızla uzaklaştı.

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