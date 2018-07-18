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Adnan Oktar Hakkında Flaş Gelişme ! Kendini O Sözlerle Savundu

Adnan Oktar soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre bugün savcılığa sevk edilen Oktar, masum bir kuruluşuz dedi.

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Adnan Oktar Hakkında Flaş Gelişme ! Kendini O Sözlerle Savundu

Adnan Oktar soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre bugün savcılığa sevk edilen Oktar, masum bir kuruluşuz dedi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:35
Adnan Oktar Hakkında Flaş Gelişme ! Kendini O Sözlerle Savundu

Hakkında bir çok suçlama olan, son günlerde de artan itiraflar ile ortaya çıkan olaylar nedeniyle geçen çarşamba günü gözaltına alınan Adnan Oktar, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. Oktar'ın emniyetteki ifadesi 13 saat sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddeden Oktar, kendisine yöneltilen bazı sorulara da yanıt vermedi.

SORGUSU 13 SAAT DEVAM ETTİ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre sorgu işleminin 13 saat sürdüğüne yer verildi. Oktar'ın yanında 3 avukatı hazır şekilde yer aldı ve ifade sırasında Oktar'a eşlik etti. Adnan Oktar'a 500'ün üzerinde soru yönetilirken Oktar, bir soruşturmada en çok soru sorulan kişiler arasına girdi. Adnan Oktar, suçlamaları reddetti. Oktar'a, İsrailli bazı siyasilerle bağlantıları da soruldu. Oktar bu sorulara yanıt vermedi.

MASUM BİR KURULUŞUZ

Adnan Oktar, emniyette devam eden sorgusunda kendilerini dini bir grup olarak tanımladı. Polisin "Akıl sağlığın yerinde mi?" sorusuna "Yerinde" şeklinde yanıt verdi. Kendisine yönelik hiçbir suçlamayı kabul etmeyen Oktar,  "Masum bir kuruluşuz" dedi.

Adnan Oktar, cinsel taciz, zorla alıkoymak gibi suçlamaları da kabul etmediği belirtiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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