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Adnan Oktar'a Bir Büyük Darbe Daha!..

Kamu oyunda Adnan Hoca olarak bilinen ve tanınan Adnan Oktar ve Çetesine yönelik Operasyonlarda kritik bir gelişme yaşandı. Yüzlerce internet sitesi bulunan Adnan Oktar Çetesine ait yayın yapan web siteleri kapatıldı.

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Adnan Oktar'a Bir Büyük Darbe Daha!..

Kamu oyunda Adnan Hoca olarak bilinen ve tanınan Adnan Oktar ve Çetesine yönelik Operasyonlarda kritik bir gelişme yaşandı. Yüzlerce internet sitesi bulunan Adnan Oktar Çetesine ait yayın yapan web siteleri kapatıldı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 20:54
Adnan Oktar'a Bir Büyük Darbe Daha!..

Kamu oyunda Adnan Hoca olarak bilinen ve tanınan Adnan Oktar ve Çetesine yönelik Operasyonlarda kritik bir gelişme yaşandı. Yüzlerce internet sitesi bulunan Adnan Oktar Çetesine ait yayın yapan web siteleri kapatıldı.

Adnan Oktar Çetesine ait harunyahya.org ve a9.com.tr websitelerinin de aralarında yer aldığı toplam 121 internet sitesi için kapatılma kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 23 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı başvuru ile belirlenen gruba ait toplam 121 internet sitesinin, örgütün basın yayın organına bağlı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle, 5651 sayılı yasanın 8. maddesi kapsamında erişime engellenmesini talep etti.

Hakimlik, aralarında www.harunyahya.com ve a9.com.tr adreslerinin de olduğu 121 internet sitesinin içeriklerine, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (5651 sayılı yasa) erişimin engellenmesine hükmetti.

Karar, gereği için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderildi.

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Adnan Oktar
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