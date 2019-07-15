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Adnan Oktar'a 6 yaşındaki kıza taciz suçlaması

Müşteki ve tanık ifadeleri, Adnan Oktar’ın sapıklığını ortaya koydu. Kendisine yönelik tacizlerin henüz 6 yaşındayken başladığını söyleyen D.A, iğrençliğin 17 yaşına kadar sürdüğünü belirtti. İtirafçı B.K ise yurtdışından çocuk yaştaki kızların Oktar’a getirildiğini anlattı.

Adnan Oktar'a 6 yaşındaki kıza taciz suçlaması

Müşteki ve tanık ifadeleri, Adnan Oktar’ın sapıklığını ortaya koydu. Kendisine yönelik tacizlerin henüz 6 yaşındayken başladığını söyleyen D.A, iğrençliğin 17 yaşına kadar sürdüğünü belirtti. İtirafçı B.K ise yurtdışından çocuk yaştaki kızların Oktar’a getirildiğini anlattı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:51
Adnan Oktar'a 6 yaşındaki kıza taciz suçlaması

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik hazırlanan iddianamedeki müşteki ve tanık ifadeleri, yıllardır süregelen sapkınlığı günyüzüne çıkardı.

Elebaşı Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, örgütün çocuk yaştaki kızlar başta olmak üzere çok sayıda kadına cinsel istismara varan eylemler gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Yeni Şafak gazetesinden Şakir Saraç'ın haberine göre müştekiler D.A, B.K,E.H. K. ve B. B’ın örgüte dair anlattıkları, kan dondurur cinsten. İşte iddianamedeki o ifadeler:

‘GEL NABZINA BAKAYIM’

6-7 yaşlarındayken örgütle tanıştığını belirten müşteki D.A , annesiyle gittiği görüşmelerin Oktar’ın veya örgütün başka bir evinde gerçekleştiği söyledi.

Annesinin “D.Ü. senin teyzen, aramızdaki en imanlımız odur. Onun sözünden çıkma” diye kendisine öğüt verdiğini belirten A., “Oktar’ın karşısına çıkacağım zaman temiz olmam söylenirdi” dedi.

Adnan Oktar’ın 6 yaşından 17 yaşına kadar her görüşmesinde onunla evleneceğini, rahat olmasını, çekinmemesini söylediğini belirten A., “Her gidişimde ‘Ayağa kalk, dön bakayım ne kadar büyümüşsün. Gel bir nabzına bakayım’ deyip taciz eder, sarılır öperdi” diye konuştu.

ÇOCUK İSTİSMARCISI

İtirafçı örgüt üyelerinden B. k. de Oktar’ın pedofili eğiliminin olduğunu vurguladı. Örgütün yurtdışı ayağı olan İbrahim Tuncer’in bulunduğu ülkelerde kızlarla çektirdiği fotoğrafları tek tek Adnan Oktar’a gösterdiğini anlatan Koncagül, “Beğendiği kişiler kadın veya çocuk hiç fark etmeksizin Türkiye’ye getirilerek Oktar’a götürülürdü” dedi.

Mağdur E.H.K. da A9 televizyonundaki iğrençliklere dikkat çekti. “Stüdyoda bulunan herkes Adnan Oktar tarafından istisnasız taciz edilirdi” diyen Kahraman, Oktar’ın sistematik olarak kendisini çocuk yaşlarından itibaren taciz ettiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi.

24 SAAT EZİYET

İtirafçı b.b. suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’ın kendisini 18 yaşında cariye olarak aldığını anlattı: “Kadınları tehdit eder ve birçok kişiyle ilişkiye sokardı. Yüzlerce kızı cariye adı altında seks kölesi yaptı. 24 saat evden çıkmadığı olur, zamanının çoğunu kadınlara eziyet ederek geçirirdi. Dışarı çıkacağı zaman kadınlar Oktar’ın ayakkabısının içi ve saatini fön makinesiyle ısıtır, çoraplarını giydirip bağcıklarını bağlardı.”

Son Güncelleme: 15.07.2019 13:11
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