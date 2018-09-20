Adliyede skandal! Polisin elinden kaçıp katibin saç derisini kopardı

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; İstanbul Avcılar’da oturan ve birçok suçtan sabıka kaydı bulunan 37 yaşındaki Emine Ş. apartman komşusunu sırtından ve kaburgasından bıçaklayınca polsiler tarafından gözaltına alındı. 8 Temmuz 2018 Pazar günü gözaltına alınan kadın daha sonra Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. İfadesinin alınması için adliye nezarethanesinde bekletilen Emine Ş. bir anda nezarethaneden kaçarak adliye koridorunda gördüğü zabıt katibi Yeliz B.’ye saldırdı.



Uğradığı saldırı sonrası yere düşen ve saç derisi kopan Yeliz B.’yi polis ve adliye güvenlikleri saldırganın elinden son anda kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yeliz B. verdiği ifadede kendisini savunacak fırsatı dahi olmadığını ifade ederek, “Elleri kolları kelepçesiz vaziyette bulunan şahıs öncelikle saçlarımdan tutarak beni yere devirdi, daha sonra da tüm gücü ile saçlarımın derisini koparırcasına çekti. Beni yerde sürükleyerek defalarca kafamı saçlarımdan tutarak yere vurdu. Bu şekilde yaklaşık 3-5 dakika beni acımasızca darp etti” ifadelerini kullandı.

Şüpheli Emine Ş. ise verdiği adliyede yaşanan skandal ile ilgili verdiği ifadede, nezarethanede beklerken içine sıkıntı girdiği için Yeliz B.’ye saldırdığını söyledi. Olay anında ne yaptığını bilmediğini, aklının yerinde olmadığını söyleyen Ş. pişmanlık duyduğunu söyledi. Emine Ş. akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaynaklar; Hürriyet

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