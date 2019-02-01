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Adliyede polislere tahra ile saldırı!

Adıyaman’a bağlı Besni İlçe Adliyesine gelen 2 kardeş yanlarında getirdikleri odun budama aleti olarak kullanılan halk arasında tahra olarak bilinen kesici alet ile polislere saldırdı. Polise saldıran iki kardeş gözaltına alındı.

Adliyede polislere tahra ile saldırı!

Adıyaman’a bağlı Besni İlçe Adliyesine gelen 2 kardeş yanlarında getirdikleri odun budama aleti olarak kullanılan halk arasında tahra olarak bilinen kesici alet ile polislere saldırdı. Polise saldıran iki kardeş gözaltına alındı.

01 Şubat 2019 Cuma 19:55
Adliyede polislere tahra ile saldırı!

Adıyaman’a bağlı Besni İlçe Adliyesine gelen 2 kardeş yanlarında getirdikleri odun budama aleti olarak kullanılan halk arasında tahra olarak bilinen kesici alet ile polislere saldırdı. Polise saldıran iki kardeş gözaltına alındı.
 

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, ruh ve sinir hastalıklarına sevk edilmek üzere hakkında yakalama kararı çıkan A.K. isimli şahıs, ağabeyi M.K. ile birlikte Besni İlçe Adliyesine geldi.

A.K., hakkında çıkan yakalama kararı için bilgi almak üzere adliye içerisine girerken ağabeyi M.K. ise adliye önünde bekledi. Adliye binası içerisine giren A.K., burada bulunan görevlilerle tartışmaya başladı.

POLİSLERE TAHRALARLA SALDIRDILAR

Durum üzerine adliye polisleri A.K.’ye müdahale etmek istedi. Bağrışmaları duyarak kardeşinin yanına gelen M.K., yanında getirdiği 2 adet tahranın birini kardeşine vererek kendilerine müdahale etmek isteyen polislere savurdu.

Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen destek polis ekipleri her iki kardeşi de etkisiz hale getirerek ellerindeki tahraları aldı.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınma esnasında yaşanan arbedede yaralanan M.K. Besni Devlet Hastanesine götürülürken A.K. ise Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Ä°ki kardeÅ adliyede polislere tahra ile saldÄ±rdÄ±

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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