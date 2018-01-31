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Adıyaman'da Üniversite Öğrencisi Atkıyla Kendini Asmaya Çalıştı

Adıyaman'da , henüz öğrenilemeyen bir nedenle tavana bağladığı atkıyla hayatına son vermek isteyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Adıyaman'da Üniversite Öğrencisi Atkıyla Kendini Asmaya Çalıştı

Adıyaman'da , henüz öğrenilemeyen bir nedenle tavana bağladığı atkıyla hayatına son vermek isteyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 23:05
Adıyaman'da Üniversite Öğrencisi Atkıyla Kendini Asmaya Çalıştı
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Üniversite Öğrencisi Atkıyla Kendini Asmaya Çalıştı

Adıyaman'da , henüz öğrenilemeyen bir nedenle tavana bağladığı atkıyla hayatına son vermek isteyen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.  

Olay, bugün öğle saatlerinde Adıyaman Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi K.P, bilinmeyen bir nedenle evde yalnız olduğu sırada tavana bağladığı atkıyla yaşamını sonlandırmak istedi. Eve gelen yakınlarının bulduğu K.P, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahelenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan genç adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Son Güncelleme: 31.01.2018 23:09
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