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Adıyaman'da çatışma: Yaralı askerler var

Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağı şantiyesini ateşe verip kaçan PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan kahraman askerlerimiz yürüttüğü operasyonda PKK'lılar ile sıcak temas sağlandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede ilk belirlemelere göre 3 askerimiz yaralandı.

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Adıyaman'da çatışma: Yaralı askerler var

Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağı şantiyesini ateşe verip kaçan PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan kahraman askerlerimiz yürüttüğü operasyonda PKK'lılar ile sıcak temas sağlandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede ilk belirlemelere göre 3 askerimiz yaralandı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 11:28
Adıyaman'da çatışma: Yaralı askerler var

Adıyaman'da 2 gün önce mermer ocağı şantiyesini ateşe verip kaçan PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan kahraman askerlerimiz yürüttüğü operasyonda PKK'lılar ile sıcak temas sağlandı. Çatışmanın sürdüğü bölgede ilk belirlemelere göre 3 askerimiz yaralandı.

Merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalında bulunan mermer ocağını salı gecesi basıp, ateşe veren PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için operasyon yürüten güvenlik güçleri, kırsalda bir grup teröristi fark etti. Sıcak temasın sağlandığı bölgede çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı. Bölgeye takviye güvenlik gücü ile sağlık görevlileri sevk edildi.

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Son Güncelleme: 16.08.2018 16:33
Anahtar Kelimeler:
adıyaman da çatışma yaralı askerler var
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Kadın 4 saat önce

Duyduk sesleri sizin gbi kansızlara askerimizi yedirmeyiz anca saklanırsınız ama TÜRK ASKERİ sizi bulur cıktıgınız yerede sokar !

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