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Adıyaman'dan kötü haber! Yaralı polisler var

Adıyaman’da polisin dur ikazlarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli otomobili kovalayan yunus polis ekiplerinin şarampole yuvarlanması neticesinde 2 polis memuru yaralandı.

Adıyaman'dan kötü haber! Yaralı polisler var

Adıyaman’da polisin dur ikazlarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli otomobili kovalayan yunus polis ekiplerinin şarampole yuvarlanması neticesinde 2 polis memuru yaralandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 20:30
Adıyaman'dan kötü haber! Yaralı polisler var

Adıyaman’da polisin dur ikazlarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli otomobili kovalayan yunus polis ekiplerinin şarampole yuvarlanması neticesinde 2 polis memuru yaralandı.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde seyir halinde bulunan lüks bir otomobil sürücüsünün şüpheli tavırlarından şüphelenen motorize yunus polis ekipleri otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayarak kaçmaya devam eden lüks otomobil ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca Binevler mevkiine kadar devam etti.

POLİS EKİPLERİ KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELDİ

Binevler mevkiine gelen polis ekipleri otomobili kovaladıkları esnada motosikletin kontrolden çıkması sonucu şarampole yuvarlandı. Motosikletin şarampole yuvarlanması neticesinde motosiklette bulunan polis memurlarından Ali Altınsöz ile Hasan Savan yaralandı. Meslektaşlarının kaza yaparak yaralandığı bilgisini alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Yaralı polisler olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerden sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri dur ikazlarına uymayan ve polisin kaza yapmasına neden olan lüks otomobil ile sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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