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Adıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı

Adıyaman'da, ormanlık alanda bulunan 2 araçta bomba yüklü olduğu ihbarı, Adıyaman polisini harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme neticesinde araçlarda suç unsuruna rastlanmadı ve ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Adıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı

Adıyaman'da, ormanlık alanda bulunan 2 araçta bomba yüklü olduğu ihbarı, Adıyaman polisini harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme neticesinde araçlarda suç unsuruna rastlanmadı ve ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 18:00
Adıyaman'da, bomba yüklü araç ihbarı

Adıyaman'da, ormanlık alanda bulunan 2 araçta bomba yüklü olduğu ihbarı, Adıyaman polisini harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme neticesinde araçlarda suç unsuruna rastlanmadı ve ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Olay, öğleden sonra Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ihbar hattını arayan bir kişi, Karadağ Ormanlık alanında park halinde bulunan 2 aracın bomba yüklü olduğunu söyledi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Bölgeyi çembere alan ekiplerin incelediği otomobil ve minibüste herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Araç sahiplerinin ormanlık alanda piknik yaptığını da belirleyen polis, ihbarın asılsız olduğunu belirledi. Asılsız ihbarı yapan kişinin kimliği araştırılıyor.

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