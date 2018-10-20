Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Adana’ya şehit ateşi düştü!

Kars'a bağlı Sarıkamış ilçesinde, iddiaya göre nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla yaralanan 21 yaşındaki Piyade Er Hakan Atan kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

banner396

Adana’ya şehit ateşi düştü!

Kars'a bağlı Sarıkamış ilçesinde, iddiaya göre nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla yaralanan 21 yaşındaki Piyade Er Hakan Atan kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:10
Adana’ya şehit ateşi düştü!

Kars'a bağlı Sarıkamış ilçesinde, iddiaya göre nöbet sırasında arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla yaralanan 21 yaşındaki Piyade Er Hakan Atan kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

Orbay Kışlası’nda kulübede nöbet tutan erler R.Ş. ile Hakan Atan, iddiaya göre şakalaşmaya başladı. Bu sırada ateş alan R.Ş.’nin tüfeğinden çıkan kurşun, Hakan Atan’ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Atan, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak şehit oldu.

ACI HABER ADANA'DAKİ AİLESİNE ULAŞTIRILDI

Şehidin memleketi Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki şehidin evine gelen Kaymakam Serhat Atar ve Belediye Başkanı Remzi Ergül ile beraberindeki heyet, acı haberi baba Bahri ve anne Selvi Atan’a verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrendikten sonra fenalaşan Atan çiftine, hazırda bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Bekar olduğu öğrenilen şehit Atan’ın cenazesi, yarın sabah saat 10:00'da Erzurum Havalimanı'nda yapılacak resmi törenden sonra memleketi Adana’nın Tufanbeyli ilçesine getirilecek ve burada toprağa verilecek.

KPSS cafe olarak şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yüce Türk Milleti başın sağolsun.

Kaynaklar; DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
adana ya şehit ateşi düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çıkma Teklif Ettiği Kız Kabul Etmeyince Markette Bıçakladı
Çıkma Teklif Ettiği Kız Kabul Etmeyince Markette Bıçakladı
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Ankara’da asayiş uygulaması: Çok Sayıda Gözaltı var
Ankara’da asayiş uygulaması: Çok Sayıda Gözaltı var

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim