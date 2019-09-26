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Adanalı genç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti

Adana'da 25 yaşındaki bir genç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında av tüfeğiyle hayatına son verdi.

Adanalı genç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti

Adana'da 25 yaşındaki bir genç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında av tüfeğiyle hayatına son verdi.

26 Eylül 2019 Perşembe 07:24
Adanalı genç, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 25 yaşındaki Tugay Tokmak, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.

Olay, saat 23:30 sıralarında Doruk Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, ormanlık alana gelen Tugay Tokmak, motosikletin üzerine sabitlediği cep telefonuyla Instagram hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Canlı yayın sırasında yanında getirdiği av tüfeğini başına dayayan Tokmak, yakınlarının izlediği sırada tetiği çekerek intihar etti.

Canlı yayını izleyen yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Tokmak, kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

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adanalı genç sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti
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