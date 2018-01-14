Adanalı Cono Aşireti Polislere Karşı Geliştirdi-İşte Cono Dilindeki Kelimelerin Türkçe Karşılığı

Adana'da son günlerde cinsel ilişki vaadiyle dolandırıcılık olaylarının artması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 12 Ocak günü 1000 polisle Cono Aşiretine dev operasyon düzenledi.

39 eve, 17 zırhlı araç, 2 detektör köpeği ile yapılan eş zamanla operasyona 1 helikopter ve 2 drone da havadan destek verirken operasayonda, 150 bin lira para, 50 bin lira değerinde altın ve satışa hazır esrar ele geçirdi. Operasyonda 31’i kadın 46 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve ifadeleri alınna şüphelilerin polislere karşı kendi dillerini geliştirdiği ortaya çıktı. Cono Dili olarak adlandırılan dilin şifreli kelimeleri ve Türkçe karşılığı şu şekilde;

Baylamak-Lapancılamak: Dolandırmak, yağlamak.

Aryalamak: Ağızını aramak.

Çaltı: Mağdur.

Çarlatmak: Sorun çıkarmak.

Graba: Araba.

Apa: İşe çıkmak, işe gitmek.

Puşka: Silah.

Mok-Mık: Koymak.

Manuş: Polis.

Mul: Vatandaş.

Zen: Kadın, bayan.

Sayınlamak: Geri vermek, iade.

Keriyor: Konuşuyor.

Zanişleme - Canlanma:Takip etmek, kaçmak, gitmek.

Lemişler: Almışlar.

Çadırma: Getiren.

Yeken-Yoğma: Para, deste.

Arşınlamak: Kaçmak, uzaklaşmak.

Celletmek: Göstermek.

Keş: Hazır, nakit.

Yanlatmak: Göndermek, uzaklaştırmak.

Güre: Erkek.

Yemetlemek: İş yapmak, düşürmek, durdurmak.

Çitgerilemek: Dinlemek, kaydetmek.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan sonra kendi aralarındaki bir konuşmada, "O iş tamam, parayı aldık. Acaba bu konuşmaları polis duysa ne yapar"ÿifadelerinin de dinlemeye takıldığı ortaya çıktı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara