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Adana'da kan donduran olay! 3 çocuğunun boğazını keserek öldürdü

Adana'da Selma C., 1’i kız 3 çocuğunu boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Daha sonra bileklerini keserek intihar etmeye kalkışan kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

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Adana'da kan donduran olay! 3 çocuğunun boğazını keserek öldürdü

Adana'da Selma C., 1’i kız 3 çocuğunu boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Daha sonra bileklerini keserek intihar etmeye kalkışan kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

21 Ekim 2018 Pazar 15:02
Adana'da kan donduran olay! 3 çocuğunun boğazını keserek öldürdü

Adana'da Selma C., 1’i kız 3 çocuğunu boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Daha sonra bileklerini keserek intihar etmeye kalkışan kadın, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Akıllara durgunlu veren kan donduran olay, bugün öğlen saatlerinde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Mahallesi’nde meydana geldi. Ev kadını Selma C., çiftçi eşinin evde olmadığı sırada, henüz bilinmeyen bir ebeple cinnet getirip, isimleri açıklanmayan 10, 8 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuğunun boğazını keserek öldürdü. Daha sonra bileklerini kesen kadın, gürültüler üzerine eve gelen komşuları tarafından ağır yaralı vaziyette bulundu.

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BOĞAZLARI KESİLEN 3 ÇOCUK ÖLDÜ

Komşular tarrafından çağrılan sağlık ekibi, boğazları bıçakla kesilen 1’i kız 3 çocuğun da olay yerinde hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı Selma C. ise Adana Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve savcı, evde inceleme yaparken, kadının çocuklarını neden öldürdüğünü araştırmak için çalışma başlattı.

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Son Güncelleme: 21.10.2018 16:14
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