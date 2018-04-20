Adana Merkezli FETÖ Operasyonu! 3 Kişi Tutuklandı

Adana Merkezli 4 şehirde eş zamanlı FETÖ PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bölücü terör örgütü FETÖ PDY'ye yönelik Adana, Samsun, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta düzenlediği operasyonda 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'e yükseldi. 25 Şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 9 zanlı, Adna Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Burada şüphelilerden Ahmet Korkmaz, Hasan Öztürk ve Mehmet Deniz'in tutuklanmasına karar verilirken, diğer zanlıların adli kontrol şartıyla salıverilmelerine karar verildi.

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